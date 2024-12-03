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ДБР затримало ексзаступника голови Вищого господарського суду Ємельянова

Валентина РоманенкоВівторок, 3 грудня 2024, 14:31
ДБР затримало ексзаступника голови Вищого господарського суду Ємельянова
Артур Ємельянов. фото - Судово-юридична газета

Державне бюро розслідувань затримало колишнього заступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова та повідомило йому про підозру в участі у злочинній організації та отриманні хабаря.

Джерело: ДБР, ОГП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно Бюро: "Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України (за даними УП – Ємельянову), який разом з іншими суддями побудував "бізнес" на судових рішеннях.

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Встановлено, що колишній суддя, а нині адвокат, входив до складу злочинної організації, яка складалась здебільшого з суддів, адвокатів, арбітражних керуючих, різних працівників суду тощо.

Вони за хабарі виносили "потрібні" рішення, переважно у господарських спорах. Організатор "бізнесу" - теж колишній високопосадовець  Вищого господарського суду України (за даними УП, екс-голова Вищого господарського суду Віктор Татьков –ред.) – незаконно втручався у розподіл справ та віддавав їх на розгляд виключно "своїм" суддям, які виконували "побажання замовників"".

 
фото ОГП

Деталі: В ДБР зазначають, що служителі Феміди поставили цей процес на потік та протягом тривалого часу фактично унеможливили ухвалення рішень суду з більшості справ без хабарів.  Раніше організатора (Татькова) було оголошено у розшук, йому на низці  інших учасників злочинної схеми було повідомлено про підозру в тому числі за створення та участь у злочинній організації.

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В Бюро додають, що робота з виявлення та встановлення всіх причетних до діяльності цього угруповання триває.

Зазначається, що Ємельянова підозрюють в участі у злочинній організації та участі у злочинах, вчинюваних такою організацією (ч. 1 ст. 255 КК України (в редакції закону № 2341-III від 05.04.2001); одержанні хабаря  ч. 2 ст.  368 КК  України (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001).

Санкція вказаних статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Стосовно ексзаступника голови Вищого господарського суду скеровано клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

 
фото ОГП

Оновлено: Сам Ємельянов на власній сторінці у Facebook підтвердив, що його затримали 2 грудня на вʼїзді у столицю. Звинувачення та підозру він називає "фейковими та замовними" і планує відстоювати свою позицію в суді.

Передісторія: 

  • 3 березня 2021 року Вища рада правосуддя звільнила суддю Артура Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду за вчинення "істотного дисциплінарного проступку". 
  • Свого часу Ємельянов разом із дружиною фігурував у справі про "легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом".
  • У жовтні 2018 року на той час народний депутат Сергій Лещенко повідомляв, що прокуратура Австрії підозрює скандального українського суддю Артура Ємельянова і його дружину Світлану у вчиненні низки кримінальних злочинів.
  • В цей же період Служба безпеки заявляла, що викрила суддю на фінансуванні терористичних організації в ОРДЛО. Однак офіційної підозри судді тоді не оголосили. Згодом СБУ видалила своє повідомлення, а на запити УП правоохоронці не повідомляли жодних деталей.

ДБРсудОфіс генпрокурора
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