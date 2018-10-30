Судді Ємельянову з дружиною загрожує до 5 років тюрми в Австрії - Лещенко

Прокуратура Австрії підозрює скандального українського суддю Артура Ємельянова і його дружину Світлану у вчиненні низки кримінальних злочинів.

Про це написав народний депутат Сергій Лещенко у Facebook.

"Одіозний суддя Артур Ємельянов, який так і не поніс ніякого покарання за роки правління Петра Порошенка і навіть не був звільнений, тепер попався в Австрії. Згідно з документом віденської прокуратури, Ємельянов під слідством в Австрії за статтями 105 (абзац 1) і 106 Кримінального кодексу Австрії - "примус до вчинення злочину шляхом насильства або погрози", - зазначив Лещенко.

Він зауважив, що під слідством перебуває також і дружина судді, з якою він нібито розлучився, щоб сховати кінці українських кримінальних справ в воду.

Лещенко розповів, що стаття 105, абзац 1 Кримінального кодексу Австрії виглядає так: Той, хто примушує іншу особу шляхом насильства або реальної загрози до дії, потуранню або бездіяльності, карається позбавленням волі до одного року або штрафом.

При цьому стаття 106 – це тяжкі форми спонукання.

"У цій статті три частини. Покаранням у вигляді позбавлення волі від 6 місяців до 5 років карається тяжка форма примусу, яка пов'язана з загрозою смерті, тілесних ушкоджень, викрадення (абз. 1), перебування особи через примус тривалий час в болісних станах (абз. 2) або якщо особу залучено через примус до проституції, порнографії або ж виконання таких дій (бездіяльності), які зачіпають його важливі особисті інтереси (абз. 3)", - написав Лещенко.

Нардеп нагадав, що суддя Ємельянов став синонімом корупції в господарських судах України, у нього виявлені рахунки в Ліхтенштейні, готелі в Австрії, а його гроші крутяться в контрафактному тютюні, який почало виробляти оточення Миколи Мартиненка в Жовтих Водах.

Раніше повідомлялося, що Світлана Ємельянова інвестує у контрафактний тютюновий бізнес.

Служба безпеки заявляла, що викрила Ємельянова на фінансуванні терористичних організацій в ОРДЛО.



Після цього колишній заступник голови Вищого госпсуду України Артур Ємельянов подав до суду на "Українську правду".

4 червня Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Артура Ємельянова від здійснення правосуддя.

Його підозрюють у корупції й тиску на суддів.

Крім того, Ємельянов разом із дружиною фігурує у справі про "легалізацію доходів, здобутих злочинним шляхом".

У жовтні 2017 року "Схеми" повідомляли, що колишня дружина судді Вищого госпсуду Ємельянова Світлана володіє елітною нерухомістю у різних куточках світу: віллою в Анталії, апартаментами в Дубаї, двома готелями у Відні, а також фірмою, яка керує трьома готелями у Франкфурті-на-Майні (Німеччина).

У березні 2018 року народний депутат Андрій Денисенко звернувся до СБУ із запитом щодо Ємельянова, його колишнього керівника Віктора Татькова та інших осіб.

Нардеп стверджував, що 15 підконтрольних Ємельянову та Татькову фірм, зареєстрованих в окупованому Донецьку, продовжують здійснювати свою господарську діяльність та сплачувати бойовикам "податки".