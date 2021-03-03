Скандального суддю Ємельянова звільнили

Вища рада правосуддя звільнила суддю Артура Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду за вчинення "істотного дисциплінарного проступку".

Джерело: сайт ВРП

Дослівно: "2 березня Вища рада правосуддя вирішила звільнити Ємельянова Артура Станіславовича з посади судді Вищого господарського суду на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції – вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді".

Деталі: Подання про звільнення судді надійшло від Другої Дисциплінарної палати ВРП. Його подали ще 4 червня 2018 року.

Друга Дисциплінарна палата ВРП дійшла висновку, що на той час голова Ради суддів господарських судів та заступник голови Вищого госпсуду Ємельянов використовував своє службове становище і чинив неправомірний вплив на суддів Госпсуду Києва.

Крім того, він втручався у вирішення конкретних судових справ суддею Госпсуду, перешкоджав здійсненню судами правосуддя, чинив "тиск на суддів шляхом спонукання, погроз, шантажу та іншого протиправного впливу".

Друга Дисциплінарна палата ВРП вважала, що звільнення Ємельянова є пропорційним вчиненому ним та виправданим з урахуванням часу, що минув із моменту здійснення ним вказаних дій.

Вища рада правосуддя зазначене рішення Другої Дисциплінарної палати підтримала.

У ВРП додали, що Велика Палата Верховного Суду, яка розглядала скаргу судді Ємельянова на рішення ВРП, 11 квітня 2019 року рішення Вищої ради правосуддя залишила без змін.

Також зазначається, що розгляд питання щодо звільнення Ємельянова з посади судді Вищого господарського суду у 2019-2020 роках 5 разів відкладали через розгляд справи у Верховному Суді, а також через розгляд скарг у Вищій раді правосуддя.

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