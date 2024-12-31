Минобороны за год допустило к использованию в армии сотни образцов беспилотников и не только

К эксплуатации в украинской армии в 2024 году Министерство обороны допустило более 1300 образцов вооружения и военной техники.

Источник: сообщение Минобороны Украины

Дословно: "Министерство обороны в 2024 году допустило к эксплуатации более 1300 образцов вооружения и военной техники и почти 75% из них - отечественного производства".

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Детали: В министерстве назвали несколько цифр кодифицированного вооружения:

251 образец беспилотных авиационных комплексов;

169 образцов боеприпасов;

153 образца средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР);

108 образцов инженерных средств;

97 средств связи;

57 наземных ракетных комплексов.

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