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Минобороны за год допустило к использованию в армии сотни образцов беспилотников и не только

Александр ШумилинВторник, 31 декабря 2024, 20:51

К эксплуатации в украинской армии в 2024 году Министерство обороны допустило более 1300 образцов вооружения и военной техники.

Источник: сообщение Минобороны Украины

Дословно: "Министерство обороны в 2024 году допустило к эксплуатации более 1300 образцов вооружения и военной техники и почти 75% из них - отечественного производства".

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Детали: В министерстве назвали несколько цифр кодифицированного вооружения:

  • 251 образец беспилотных авиационных комплексов;
  • 169 образцов боеприпасов;
  • 153 образца средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР);
  • 108 образцов инженерных средств;
  • 97 средств связи;
  • 57 наземных ракетных комплексов.

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Предыстория:

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  • 6 декабря президент Владимир Зеленский передал Силам обороны первую партию новейших ракет-дронов "Пекло", имеющих дальность поражения до 700 км.
  • 27 декабря Министерство обороны Украины кодифицировало и позволило использовать украинским войскам роботизированную платформу "Равлик".

Минобороныармияоружие
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