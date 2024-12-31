Минобороны за год допустило к использованию в армии сотни образцов беспилотников и не только
Вторник, 31 декабря 2024, 20:51
К эксплуатации в украинской армии в 2024 году Министерство обороны допустило более 1300 образцов вооружения и военной техники.
Источник: сообщение Минобороны Украины
Дословно: "Министерство обороны в 2024 году допустило к эксплуатации более 1300 образцов вооружения и военной техники и почти 75% из них - отечественного производства".
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Детали: В министерстве назвали несколько цифр кодифицированного вооружения:
- 251 образец беспилотных авиационных комплексов;
- 169 образцов боеприпасов;
- 153 образца средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и разведки (РЭР);
- 108 образцов инженерных средств;
- 97 средств связи;
- 57 наземных ракетных комплексов.
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Предыстория:
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