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Карлсон повернувся в Москву та анонсував інтервʼю з Лавровим

Іван Д'яконовСереда, 4 грудня 2024, 06:22
Карлсон повернувся в Москву та анонсував інтервʼю з Лавровим
Такер Карлсон. Фото: Getty Images

Скандально відомий колишній ведучий телеканалу "Fox News" Такер Карлсон знову прилетів до Москви та анонсував свою розмову з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. 

Джерело: Карлсон в соцмережі Х

Деталі: За словами Карлсона, інтерв’ю з Лавровим стане доступним "дуже скоро". Він зазначив, що Лавров є міністром закордонних справ із найдовшим терміном перебування на посаді у світі.

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Пряма мова: "Вчора ми повернулися до Москви, щоб взяти інтерв’ю у міністра закордонних справ Росії".

Деталі: Карлсон заявив, що розмовляв з Лавровим, щоб показати "російський погляд" на війну, яку Росія веде проти України з лютого 2022 року.

Карлсон розкритикував політику адміністрації Байдена щодо війни, заявивши, що вона "все більше наближає США до ядерного конфлікту з Росією", повторюючи Кремлівські наративи.

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Він розкритикував президента США Джо Байдена, який залишає посаду, за його нещодавнє рішення дозволити Україні використовувати зброю американського виробництва для завдавати ударів по території Росії, стверджуючи, що це наблизило США "до ядерної війни, як ніколи в історії". 

Передісторія:

  • 6 лютого скандально відомий колишній ведучий телеканалу "Fox News" Карлсон анонсував свою розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, заради якої він приїхав до Москви, і заявив, що попросив про інтерв’ю президента України Володимира Зеленського. 
  • 9 лютого в інтерв’ю Карлсону російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито бажання "домогтися вирішення ситуації в Україні шляхом переговорів".
  • 29 лютого Карлсон у подкасті іншого американського журналіста Лекса Фрідмана розповів про свої враження від інтерв’ю з Путіним та визнав, що Кремль намагається демонізувати українців, називаючи їх нацистами.
  • 1 березня прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков після слів скандального американського журналіста Такера Карлсона, який брав інтерв'ю в президента РФ Володимира Путіна, заявив, що американець, багато чого не розуміє, але – слухає.

Росіятелебачення
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