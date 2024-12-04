Скандально відомий колишній ведучий телеканалу "Fox News" Такер Карлсон знову прилетів до Москви та анонсував свою розмову з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

Джерело: Карлсон в соцмережі Х

Деталі: За словами Карлсона, інтерв’ю з Лавровим стане доступним "дуже скоро". Він зазначив, що Лавров є міністром закордонних справ із найдовшим терміном перебування на посаді у світі.

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Пряма мова: "Вчора ми повернулися до Москви, щоб взяти інтерв’ю у міністра закордонних справ Росії".

Деталі: Карлсон заявив, що розмовляв з Лавровим, щоб показати "російський погляд" на війну, яку Росія веде проти України з лютого 2022 року.

Карлсон розкритикував політику адміністрації Байдена щодо війни, заявивши, що вона "все більше наближає США до ядерного конфлікту з Росією", повторюючи Кремлівські наративи.

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Він розкритикував президента США Джо Байдена, який залишає посаду, за його нещодавнє рішення дозволити Україні використовувати зброю американського виробництва для завдавати ударів по території Росії, стверджуючи, що це наблизило США "до ядерної війни, як ніколи в історії".

Передісторія: