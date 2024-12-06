Росія у війні проти України втратила понад 750 тисяч військових – Генштаб
П'ятниця, 6 грудня 2024, 08:05
Станом на 6 грудня втрати Росії за час повномасштабного вторгнення перевищили 750 тисяч у живій силі.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.12.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 750 610 (+1 660) осіб,
- танків – 9 514 (+8) од,
- бойових броньованих машин – 19 518 (+46) од,
- артилерійських систем – 21 043 (+20) од,
- РСЗВ – 1 253 (+0) од,
- засобів ППО – 1 020 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 023 (+46) од,
- крилатих ракет – 2 857 (+2) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 899 (+56) од,
- спеціальної техніки – 3 633 (+3) од.
Дані уточнюються.
Передісторія:
- Раніше видання The New York Times повідомляло, що Росія продовжує зазнавати величезних втрат у загарбницькій війні проти України. Зокрема, у жовтні кількість убитих і поранених окупантів була найбільшою з початку повномасштабного вторгнення. Водночас журналісти підкреслювали, що російську армію навряд чи можна назвати виснаженою, адже першій половині 2024 року РФ вдавалось мобілізувати близько 900 осіб щодня.
- Генштаб ЗСУ станом на ранок 29 листопада оцінює російські втрати у 738 тисяч убитими та пораненими.
- Видання The Economist у листопаді написало, що Україна могла втратити від 60 до 100 тисяч військових загиблими за майже три роки повномасштабного вторгнення Росії, ще близько 400 тисяч солдатів могли отримати важкі поранення.
- У лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що під час повномасштабного вторгнення Росії загинули 31 тисяча українських військових.
- Бі-бі-сі спільно з російським виданням "Медіазона" і волонтерами встановили імена 80 973 російських військових, загиблих під час повномасштабного вторгнення в Україну. Дані наводили на кінець листопада.