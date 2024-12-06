Росія у війні проти України втратила понад 750 тисяч військових – Генштаб

Станом на 6 грудня втрати Росії за час повномасштабного вторгнення перевищили 750 тисяч у живій силі.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.12.24 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 750 610 (+1 660) осіб,

танків – 9 514 (+8) од,

бойових броньованих машин – 19 518 (+46) од,

артилерійських систем – 21 043 (+20) од,

РСЗВ – 1 253 (+0) од,

засобів ППО – 1 020 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 023 (+46) од,

крилатих ракет – 2 857 (+2) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30 899 (+56) од,

спеціальної техніки – 3 633 (+3) од.

Дані уточнюються.

Передісторія: