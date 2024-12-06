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Росія у війні проти України втратила понад 750 тисяч військових – Генштаб

Ірина БалачукП'ятниця, 6 грудня 2024, 08:05
Росія у війні проти України втратила понад 750 тисяч військових – Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Станом на 6 грудня втрати Росії за час повномасштабного вторгнення перевищили 750 тисяч у живій силі.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.12.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 750 610 (+1 660) осіб,
  • танків – 9 514 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 19 518 (+46) од,
  • артилерійських систем – 21 043 (+20) од,
  • РСЗВ – 1 253 (+0) од,
  • засобів ППО – 1 020 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 023 (+46) од,
  • крилатих ракет – 2 857 (+2) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30 899 (+56) од,
  • спеціальної техніки – 3 633 (+3) од.

Дані уточнюються.

Передісторія:

Росіявтрати у війні
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