Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Перспективи для інвестицій всередині країни

ЗМІ ідентифікували понад 80 тисяч загиблих в Україні російських військових

Ірина БалачукП'ятниця, 29 листопада 2024, 09:43
ЗМІ ідентифікували понад 80 тисяч загиблих в Україні російських військових
Фото verstka.media

Бі-бі-сі спільно з російським виданням "Медіазона" і волонтерами встановили імена 80 973 російських військових, загиблих під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерело: Російська служба BBC

Деталі: Зазначається, що аналіз проводили на основі відкритих даних – як-от фотографії з похорону, інформація про загиблих на війні на сайтах місцевої влади, новини у ЗМІ, публікації родичів або пости в інших джерелах, якщо вони супроводжуються фотографіями поховання, тощо.

Реклама:

ЗМІ дійшли висновку, що зараз триває стрімке зростання втрат серед росіян, які підписали контракт із Міноборони РФ після повномасштабного вторгнення. Багато з них гинуть протягом 2-4 тижнів після відправки на фронт, деякі – через кілька днів.

"Їхня частка в загальному масиві продовжує зростати і зараз становить 22% від загального числа підтверджених втрат російської сторони. Рік тому – у листопаді 2023 року – добровольці становили лише 14% від загального числа втрат. 

 
Інфографіка ВВС

Частка засуджених, відправлених на фронт із місць позбавлення волі, навпаки, знижується. У листопаді 2023 року вони становили 26% усіх втрат, а зараз – тільки 18%. Але підрозділи, створені з ув'язнених, як і раніше, перебувають на передовій і забирають на себе частину бойового навантаження", – пише Російська служба BBC.

РЕКЛАМА:

Зараз у лідери за кількістю підтверджених втрат вийшли Башкортостан, Татарстан і Свердловська область РФ. 

 
Інфографіка ВВС

Остання опинилася в цьому списку після початку мобілізації та масового вербування на фронт із колоній, оскільки в регіоні є багато промислових підприємств і низка великих виправних колоній.

"Татарстан увійшов до трійки регіонів із найвищим числом підтверджених втрат у 2024 році. І це передусім пов'язано з активною роботою місцевих волонтерів, які збирають дані про загиблих. Знайомі та родичі учасників війни надсилають і публікують інформацію про загиблих у місцевих спільнотах, часто повідомляючи про ті випадки, які не афішувалися місцевою владою", – пише видання.

 
Інфографіка ВВС

Журналісти зазначають, що у зв'язку з цим, цифра загиблих із Татарстану може бути максимально близькою до реальної кількості загиблих-вихідців із цієї республіки.

Водночас дані по інших регіонах набагато менш повні, оскільки там немає настільки активних волонтерів, а місцева влада часто чинить тиск на журналістів і родичів загиблих, закликаючи "зайвий раз не писати" про втрати.

У перерахунку на душу населення за кількістю втрат лідирують Тива, Бурятія та Алтай, а найнижчі показники – у Москві та Санкт-Петербурзі. 

 
Інфографіка ВВС

"Наші підрахунки показують, що чоловік із Тиви має в дев'ять разів більше шансів загинути на війні, ніж житель Москви. Щонайменше 52% усіх загиблих – люди, які не були пов'язані з російською армією на момент початку війни", – пише видання.

Журналісти зазначають, що реальна кількість росіян, які прийшли в армію з "громадянки" і загиблих на фронті, набагато вища, оскільки аналітики не змогли точно визначити, як саме потрапили на фронт 28% встановлених ними загиблих.

Але через те, що некрологи більшості з них супроводжуються фотографіями чоловіків у цивільному одязі, то журналісти припускають, що вони могли потрапити на фронт через мобілізацією або добровільно підписали контракти.

Передісторія:

Росіявтрати у війні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяВорожі ударні БпЛА дісталися на захід України

доповненоБайден заявив, що США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії

оновленоАсад із сім'єю перебуває в Москві – росЗМІ

У понеділок відключення застосовуватимуть з 8 до 19 години

Axios: Макрон переконав Трампа зустрітися із Зеленським

Reuters: Існує висока ймовірність, що Асад загинув в авіакатастрофі

Усі новини...
Протиповітряний бій 29 листопада: ППО знищила 88 безпілотників в 11 областях
У Ростовській області РФ після атаки дронів горить нафтобаза
Генштаб: Захисники уразили нафтобазу у Ростовській області та знищили ворожий "Бук"
"Крила" розвідників наздогнали російський "Зоопарк": знищено коштовну РЛС
Останні новини
00:57
Ізраїльські війська вперше з 1973 року увійшли на територію Сирії – NYT
23:51
Умєров та Остін обговорили планування наступного "Рамштайну"
23:50
Як читати нову збірку есеїв Євгенії Кононенко "Нескінчені розмови": огляд
23:37
лижіСтрибки з трампліна. Третя перемога Пашке, Марусяк ще ближче до очок
23:15
оновлюєтьсяВорожі ударні БпЛА дісталися на захід України
22:43
Найбільше атак у неділю на Покровському напрямку, тут знешкодили 329 окупантів – Генштаб
22:29
Як лікувати ГРВІ у немовлят: поради лікаря
21:57
Єврокомісар хоче збільшити оборонні витрати у бюджеті ЄС до 100 млрд євро
21:29
доповненоБайден заявив, що США завдали ударів по цілях ІДІЛ у Сирії
20:57
Літак, який міг доправити Асада до Москви, вилетів із Латакії – ЗМІ
Усі новини...
Реклама:
Реклама: