ЗМІ ідентифікували понад 80 тисяч загиблих в Україні російських військових

Бі-бі-сі спільно з російським виданням "Медіазона" і волонтерами встановили імена 80 973 російських військових, загиблих під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Джерело: Російська служба BBC

Деталі: Зазначається, що аналіз проводили на основі відкритих даних – як-от фотографії з похорону, інформація про загиблих на війні на сайтах місцевої влади, новини у ЗМІ, публікації родичів або пости в інших джерелах, якщо вони супроводжуються фотографіями поховання, тощо.

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ЗМІ дійшли висновку, що зараз триває стрімке зростання втрат серед росіян, які підписали контракт із Міноборони РФ після повномасштабного вторгнення. Багато з них гинуть протягом 2-4 тижнів після відправки на фронт, деякі – через кілька днів.

"Їхня частка в загальному масиві продовжує зростати і зараз становить 22% від загального числа підтверджених втрат російської сторони. Рік тому – у листопаді 2023 року – добровольці становили лише 14% від загального числа втрат.

Інфографіка ВВС

Частка засуджених, відправлених на фронт із місць позбавлення волі, навпаки, знижується. У листопаді 2023 року вони становили 26% усіх втрат, а зараз – тільки 18%. Але підрозділи, створені з ув'язнених, як і раніше, перебувають на передовій і забирають на себе частину бойового навантаження", – пише Російська служба BBC.

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Зараз у лідери за кількістю підтверджених втрат вийшли Башкортостан, Татарстан і Свердловська область РФ.

Інфографіка ВВС

Остання опинилася в цьому списку після початку мобілізації та масового вербування на фронт із колоній, оскільки в регіоні є багато промислових підприємств і низка великих виправних колоній.

"Татарстан увійшов до трійки регіонів із найвищим числом підтверджених втрат у 2024 році. І це передусім пов'язано з активною роботою місцевих волонтерів, які збирають дані про загиблих. Знайомі та родичі учасників війни надсилають і публікують інформацію про загиблих у місцевих спільнотах, часто повідомляючи про ті випадки, які не афішувалися місцевою владою", – пише видання.

Інфографіка ВВС

Журналісти зазначають, що у зв'язку з цим, цифра загиблих із Татарстану може бути максимально близькою до реальної кількості загиблих-вихідців із цієї республіки.

Водночас дані по інших регіонах набагато менш повні, оскільки там немає настільки активних волонтерів, а місцева влада часто чинить тиск на журналістів і родичів загиблих, закликаючи "зайвий раз не писати" про втрати.

У перерахунку на душу населення за кількістю втрат лідирують Тива, Бурятія та Алтай, а найнижчі показники – у Москві та Санкт-Петербурзі.

Інфографіка ВВС

"Наші підрахунки показують, що чоловік із Тиви має в дев'ять разів більше шансів загинути на війні, ніж житель Москви. Щонайменше 52% усіх загиблих – люди, які не були пов'язані з російською армією на момент початку війни", – пише видання.

Журналісти зазначають, що реальна кількість росіян, які прийшли в армію з "громадянки" і загиблих на фронті, набагато вища, оскільки аналітики не змогли точно визначити, як саме потрапили на фронт 28% встановлених ними загиблих.

Але через те, що некрологи більшості з них супроводжуються фотографіями чоловіків у цивільному одязі, то журналісти припускають, що вони могли потрапити на фронт через мобілізацією або добровільно підписали контракти.

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