ЗМІ ідентифікували понад 80 тисяч загиблих в Україні російських військових
Бі-бі-сі спільно з російським виданням "Медіазона" і волонтерами встановили імена 80 973 російських військових, загиблих під час повномасштабного вторгнення в Україну.
Джерело: Російська служба BBC
Деталі: Зазначається, що аналіз проводили на основі відкритих даних – як-от фотографії з похорону, інформація про загиблих на війні на сайтах місцевої влади, новини у ЗМІ, публікації родичів або пости в інших джерелах, якщо вони супроводжуються фотографіями поховання, тощо.
ЗМІ дійшли висновку, що зараз триває стрімке зростання втрат серед росіян, які підписали контракт із Міноборони РФ після повномасштабного вторгнення. Багато з них гинуть протягом 2-4 тижнів після відправки на фронт, деякі – через кілька днів.
"Їхня частка в загальному масиві продовжує зростати і зараз становить 22% від загального числа підтверджених втрат російської сторони. Рік тому – у листопаді 2023 року – добровольці становили лише 14% від загального числа втрат.
Частка засуджених, відправлених на фронт із місць позбавлення волі, навпаки, знижується. У листопаді 2023 року вони становили 26% усіх втрат, а зараз – тільки 18%. Але підрозділи, створені з ув'язнених, як і раніше, перебувають на передовій і забирають на себе частину бойового навантаження", – пише Російська служба BBC.
Зараз у лідери за кількістю підтверджених втрат вийшли Башкортостан, Татарстан і Свердловська область РФ.
Остання опинилася в цьому списку після початку мобілізації та масового вербування на фронт із колоній, оскільки в регіоні є багато промислових підприємств і низка великих виправних колоній.
"Татарстан увійшов до трійки регіонів із найвищим числом підтверджених втрат у 2024 році. І це передусім пов'язано з активною роботою місцевих волонтерів, які збирають дані про загиблих. Знайомі та родичі учасників війни надсилають і публікують інформацію про загиблих у місцевих спільнотах, часто повідомляючи про ті випадки, які не афішувалися місцевою владою", – пише видання.
Журналісти зазначають, що у зв'язку з цим, цифра загиблих із Татарстану може бути максимально близькою до реальної кількості загиблих-вихідців із цієї республіки.
Водночас дані по інших регіонах набагато менш повні, оскільки там немає настільки активних волонтерів, а місцева влада часто чинить тиск на журналістів і родичів загиблих, закликаючи "зайвий раз не писати" про втрати.
У перерахунку на душу населення за кількістю втрат лідирують Тива, Бурятія та Алтай, а найнижчі показники – у Москві та Санкт-Петербурзі.
"Наші підрахунки показують, що чоловік із Тиви має в дев'ять разів більше шансів загинути на війні, ніж житель Москви. Щонайменше 52% усіх загиблих – люди, які не були пов'язані з російською армією на момент початку війни", – пише видання.
Журналісти зазначають, що реальна кількість росіян, які прийшли в армію з "громадянки" і загиблих на фронті, набагато вища, оскільки аналітики не змогли точно визначити, як саме потрапили на фронт 28% встановлених ними загиблих.
Але через те, що некрологи більшості з них супроводжуються фотографіями чоловіків у цивільному одязі, то журналісти припускають, що вони могли потрапити на фронт через мобілізацією або добровільно підписали контракти.
Передісторія:
- Раніше видання The New York Times повідомляло, що Росія продовжує зазнавати величезних втрат у загарбницькій війні проти України. Зокрема, у жовтні кількість убитих і поранених окупантів була найбільшою з початку повномасштабного вторгнення. Водночас журналісти підкреслювали, що російську армію навряд чи можна назвати виснаженою, адже першій половині 2024 року РФ вдавалось мобілізувати близько 900 осіб щодня.
- Генштаб ЗСУ станом на ранок 29 листопада оцінює російські втрати у 738 тисяч убитими та пораненими.
- Видання The Economist у листопаді написало, що Україна могла втратити від 60 до 100 тисяч військових загиблими за майже три роки повномасштабного вторгнення Росії, ще близько 400 тисяч солдатів могли отримати важкі поранення.
- У лютому 2024 року президент України Володимир Зеленський заявив, що під час повномасштабного вторгнення Росії загинули 31 тисяча українських військових.