Силы обороны получили первую партию новейших украинских ракет-пушек "Пекло"

Президент Владимир Зеленский передал Силам обороны первую партию новейших ракет-пушек "Пекло", имеющих дальность поражения до 700 км.

Источник: Зеленский

Прямая речь: "Наше, украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение. Сегодня (6 декабря – ред.) передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задача – наращивать производство и применение".

Детали: Также президент поблагодарил всех причастных к оборонному производству.

The "Peklo" (Hell) drone-missile — our Ukrainian weapon with proven combat effectiveness. Today, the first batch was delivered to our Defense Forces. The mission now is to scale up production and deployment.



I am grateful to everyone involved in our defense production, whose… pic.twitter.com/MjIcWHgouZ