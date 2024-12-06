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Силы обороны получили первую партию новейших украинских ракет-пушек "Пекло"

Анастасия ПроцПятница, 6 декабря 2024, 14:43
Силы обороны получили первую партию новейших украинских ракет-пушек Пекло
ФОТО: УКРИНФОРМ

Президент Владимир Зеленский передал Силам обороны первую партию новейших ракет-пушек "Пекло", имеющих дальность поражения до 700 км.

Источник: Зеленский

Прямая речь: "Наше, украинское оружие, которое уже имеет подтвержденное боевое применение. Сегодня (6 декабря – ред.) передали первую партию нашим Силам обороны. Теперь задача – наращивать производство и применение".

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Детали: Также президент поблагодарил всех причастных к оборонному производству.

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По информации Укринформа, украинская армия получила первую серию ракет-пушек "Пекло", разработанных и изготовленных в Украине, которые уже запущены в серийное производство.

 
ФОТО: УКРИНФОРМ

Во время презентации отметили, что ракеты-дроны имеют дальность поражения до 700 км и развивают скорость 700 км/ч. На мероприятии отметили, что уже было зафиксировано пять успешных применений "Пекло".

 
ФОТО: УКРИНФОРМ

Из соображений безопасности другие технические характеристики и количество переданных единиц не разглашаются.

Что предшествовало:

  • 2 сентября Силы обороны впервые применили украинскую дальнобойную ракету-дрон "Паляница" по военной цели на территории временно оккупированного Россией Крымского полуострова в августе этого года.

Вооруженные силыоружиевойнаЗеленский
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