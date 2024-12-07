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Президент Південної Кореї про оголошення воєнного стану: Шкодую і прошу вибачення

Ольга Глущенко Субота, 7 грудня 2024, 05:00
Президент Південної Кореї про оголошення воєнного стану: Шкодую і прошу вибачення
Юн Сок Йоль. фото: Getty Images

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив у суботу, що він "щиро шкодує" про те, що викликав занепокоєння громадськості оголошенням воєнного стану на початку цього тижня, пообіцявши при цьому більше не повторювати подібного.

Джерело: Юн Сок Йоль, цитує Yonhap

Пряма мова: "Я щиро шкодую і прошу вибачення у людей, які, напевно, були дуже здивовані".

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Деталі: Видання зазначає, що Юн сказав це у телевізійному зверненні за кілька годин до голосування в парламенті щодо його імпічменту.

Президент Південної Кореї сказав, що запровадив воєнний стан через "відчай", але визнав, що таке раптове рішення викликало "занепокоєння і незручності" у людей.

Пряма мова: "Я не уникну юридичної та політичної відповідальності, пов'язаної з цим оголошенням воєнного стану".

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Деталі: Юн пообіцяв залишити всі рішення, в тому числі й щодо його президенства, за своєю Партією народної влади, щоб стабілізувати стан у країні.

Що передувало: Лідер правлячої партії Південної Кореї заявив у п'ятницю, що президента Юн Сук Йоля треба негайно відсторонити від виконання обов'язків, додавши, що Юн наказав заарештувати відомих політиків під час свого воєнного стану, який пізніше був скасований.

Передісторія:

  • 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 3 грудня оголосив надзвичайний воєнний стан у країні. У прямому телезверненні до нації Юн заявив, що цей захід необхідний для захисту країни від "комуністичних сил". Він не назвав конкретної загрози з боку КНДР, що володіє ядерною зброєю, і зосередився на своїх внутрішніх політичних опонентах.
  • Національна асамблея Південної Кореї 4 грудня проголосувала за вимогу до президента Юн Сок Йоля скасувати надзвичайний воєнний стан.
  • Після цього президент Південної Кореї Юн Сок Йоль заявив, що воєнний стан у країні буде скасований на засіданні уряду. 
  • Опозиційна Демократична партія Південної Кореї планувала звинуватити президента Юн Сок Йоля у державній зраді і запустити процедуру імпічменту.

Південна Корея
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