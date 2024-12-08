CNN: президент Сирії Асад, імовірно, покинув Дамаск
У Сирії триває наступ повстанців проти режиму Башара Асада. За даними джерел CNN, президента немає у столиці країни Дамаску, що викликає припущення про його можливу втечу. Водночас іранські високопосадовці та сирійський уряд заперечують ці повідомлення, наголошуючи, що Асад залишається в країні.
Джерело: CNN
Деталі: Джерело CNN стверджує, що президентська гвардія більше не розташована у його звичному місці проживання. Це підсилює підозри, що Асад покинув столицю або перемістився у невідоме місце.
Натомість офіс президента Сирії переконує, що Асад не втік зі столиці. Член комітету із національної безпеки та зовнішньої політики іранського парламенту Якуб Резазаде також спростував ці повідомлення.
За словами джерела CNN, сирійські повстанці не мають достовірної інформації про його місцезнаходження, але продовжують спроби встановити його місце перебування.
Довідково: Конфлікт включає урядові сили президента Башара аль-Асада, підтримувані Росією та Іраном, сирійсько-курдські формування, підтримувані США, а також різні повстанські групи, які підтримує Туреччина.
Лінія фронту у сирійському конфлікті залишалася незмінною з 2020 року, коли урядові сили, за підтримки російської авіації та іранських ополченців, повернули контроль над більшістю територій Сирії.
Передісторія:
- Наступ повстанців розпочався 27 листопада. 30 листопада сирійські військові підтвердили, що повстанці увійшли в місто Алеппо. У відповідь на це Росія пообіцяла Асаду додаткову військову допомогу, щоб перешкодити повстанцям.
- 1 грудня російські та сирійські літаки посилили бомбардування утримуваного повстанцями північного заходу Сирії, спричинивши руйнування цивільної інфраструктури.
- 3 грудня антиурядові збройні формування в Сирії наблизилися до міста Хама.
- Протягом 5-7 грудня сирійські повстанці захопили міста Даара та Хама, а також підійшли до міста Хомс.