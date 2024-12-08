Літак, який міг доправити Асада до Москви, вилетів із Латакії – ЗМІ
Неділя, 8 грудня 2024, 20:57
Російська служба BBC News повідомила, що літак, який міг вивезти поваленого президента Сирії Башара Асада із сім'єю до Москви, кілька годин тому вилетів із міста Латакія на північному заході Сирії.
Джерело: російська служба BBC News
Дослівно: "Російський літак кілька годин тому (повідомлення опубліковано близько 20:00 – ред.) вилетів із Латакії, потім вимкнув транспондер і попрямував у бік Росії. Борт міг злетіти з російської військової бази Хмеймім або з аеропорту Латакії.
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Дані про це можна побачити на сайті Flightradar, який моніторить переміщення повітряних суден.
Транспондер літака був ненадовго увімкнений поблизу Москви і знову вимкнений перед посадкою".
Передісторія:
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- Зранку 8 грудня сирійські повстанці оголосили про звільнення столиці Сирії міста Дамаск. Асад втік.
- Агенція Reuters писала, що існує "дуже висока ймовірність", що Асад 8 грудня міг загинути в авіакатастрофі.
- Водночас Росія ще вдень заявила, що внаслідок переговорів із повстанцями Башар Асад ухвалив рішення залишити президентський пост і покинув країну, давши вказівку здійснити передачу влади мирним шляхом.
- Головне управління розвідки Міноборони України назвало дезінформацією повідомлення про авіакатастрофу літака з Асадом.
- Увечері російські державні агентства ТАСС і РИА Новости повідомили, що Асад зі своєю сім'єю перебувають у Москві, Росія надала їм притулок.