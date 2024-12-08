Літак, який міг доправити Асада до Москви, вилетів із Латакії – ЗМІ

літак, який міг вивезти Асада до Москви, скріншот Flightradar з телеграм-каналу російської служби ВВС

Російська служба BBC News повідомила, що літак, який міг вивезти поваленого президента Сирії Башара Асада із сім'єю до Москви, кілька годин тому вилетів із міста Латакія на північному заході Сирії.

Джерело: російська служба BBC News

Дослівно: "Російський літак кілька годин тому (повідомлення опубліковано близько 20:00 – ред.) вилетів із Латакії, потім вимкнув транспондер і попрямував у бік Росії. Борт міг злетіти з російської військової бази Хмеймім або з аеропорту Латакії.

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Дані про це можна побачити на сайті Flightradar, який моніторить переміщення повітряних суден.

Транспондер літака був ненадовго увімкнений поблизу Москви і знову вимкнений перед посадкою".

Передісторія:

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