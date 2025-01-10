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ВСП: Майже всіх військових, котрі повернулись із СЗЧ, направили з резерву у військові частини

Українська правдаП'ятниця, 10 січня 2025, 17:19
ВСП: Майже всіх військових, котрі повернулись із СЗЧ, направили з резерву у військові частини
Фото: Getty Images

Майже всі військовослужбовці, котрі раніше самовільно залишили службу, але повернулись до виконання своїх обов'язків, направили із резервних батальйонів у військові частини, де вони надалі служитимуть.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Військову службу правопорядку 

Пряма мова начальника відділу комунікацій Головного управління ВСП ЗСУ Сергій Кузьменко: "Від загальної кількості військових, які після добровільного повернення на службу з СЗЧ були визначені до батальйонів резерву, до 90% вже направлені до військових частин".

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Деталі: У ВСП нагадали, що після того як військовослужбовець повертається із СЗЧ, його направляють у резервний батальйон, пізніше він може сам обрати військову частину, де проходитиме службу.

Кузьменко зазначив, що наразі процес повернення на службу просувається досить активно, адже представники військових частин працюють у резервних батальйонах та пропонують військовослужбовцям, котрі повернулися після СЗЧ, різні посади. 

Також він звернув увагу на те, що виплати та забезпечення військовослужбовців, які повернулися із СЗЧ, поновлюються після наказу командира батальйону резерву про зарахування до списків частини.

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Передісторія:

  • Раніше повідомлялось, що на військову службу повернулися 8 тисяч військових, які самовільно залишили місце служби або вчинили дезертирство.
  • 21 листопада Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу за перше СЗЧ чи дезертирство. 
  • Згідно з новим законодавством, військові, які вперше самовільно залишили місце несення служби, мають повернутися до 1 січня 2025 року, щоб уникнути кримінальної відповідальності.
  • 9 січня Верховна Рада підтримала продовження терміну добровільного повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину до 1 березня 2025 року.

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