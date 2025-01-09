Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення із СЗЧ до 1 березня 2025 року
Четвер, 9 січня 2025, 13:46
9 січня Верховна Рада підтримала продовження терміну добровільного повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину до 1 березня 2025 року.
Джерело: заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук
Пряма мова: "Верховна Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення із СЗЧ. До 01 березня 2025 року. Дякую народним депутатам за конструктивність та оперативність".
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Передісторія:
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- 20 серпня Верховна Рада ухваленим законом зняла кримінальну відповідальність за перше самовільне залишення військової частини чи дезертирство, якщо військовий сам повернувся і командир дозволив продовжити службу.
- 21 листопада Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу за перше СЗЧ чи дезертирство. 28 листопада 2024 року президент Володимир Зеленський підписав відповідний документ. Він набув чинності 29 листопада.
- Згідно з новим законодавством, військові, які вперше самовільно залишили місце несення служби, мали повернутися до 1 січня 2025 року, щоб уникнути кримінальної відповідальності.
- На початок грудня добровільно на військову службу повернулися 8 тисяч військових, які самовільно залишили місце служби або вчинили дезертирство.
- 18 грудня у мобільному застосунку для військових "Армія+" з'явився рапорт на повернення із самовільного залишення частини.
- 4 січня заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що наразі обговорюється ідея про продовження терміну добровільного повернення на службу військових після самовільного залишення частин.