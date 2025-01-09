Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення із СЗЧ до 1 березня 2025 року

9 січня Верховна Рада підтримала продовження терміну добровільного повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину до 1 березня 2025 року.

Джерело: заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук

Пряма мова: "Верховна Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення із СЗЧ. До 01 березня 2025 року. Дякую народним депутатам за конструктивність та оперативність".

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