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Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення із СЗЧ до 1 березня 2025 року

Анастасія ПроцЧетвер, 9 січня 2025, 13:46
Верховна Рада продовжила термін добровільного повернення із СЗЧ до 1 березня 2025 року
Ілюстративне фото: Getty Images

9 січня Верховна Рада підтримала продовження терміну добровільного повернення на службу тих військових, які самовільно залишили частину до 1 березня 2025 року.

Джерело: заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук

Пряма мова: "Верховна Рада підтримала продовження терміну для добровільного повернення із СЗЧ. До 01 березня 2025 року. Дякую народним депутатам за конструктивність та оперативність".

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Передісторія:

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  • 20 серпня Верховна Рада ухваленим законом зняла кримінальну відповідальність за перше самовільне залишення військової частини чи дезертирство, якщо військовий сам повернувся і командир дозволив продовжити службу. 
  • 21 листопада Верховна Рада ухвалила закон про добровільне повернення на службу за перше СЗЧ чи дезертирство. 28 листопада 2024 року президент Володимир Зеленський підписав відповідний документ. Він набув чинності 29 листопада. 
  • Згідно з новим законодавством, військові, які вперше самовільно залишили місце несення служби, мали повернутися до 1 січня 2025 року, щоб уникнути кримінальної відповідальності.
  • На початок грудня добровільно на військову службу повернулися 8 тисяч військових, які самовільно залишили місце служби або вчинили дезертирство.
  • 18 грудня у мобільному застосунку для військових "Армія+" з'явився рапорт на повернення із самовільного залишення частини.
  • 4 січня заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук заявила, що наразі обговорюється ідея про продовження терміну добровільного повернення на службу військових після самовільного залишення частин.

Верховна РадаЗбройні силивійна
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