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Сили оборони збили 34 ударні дрони в 11 областях України

Валентина РоманенкоЧетвер, 16 січня 2025, 09:28
Сили оборони збили 34 ударні дрони в 11 областях України
уламок дрона. фото з Facebook Нацгвардії

Протиповітряна оборона знищила 34 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів, запущених Росією в ніч на 16 січня, ще 18 БпЛА локаційно втрачені без негативних наслідків, але є і влучання.

Джерело: Повітряні сили в соцмережах

Деталі: В ніч на 16 січня (із 20.00 15 січня) противник атакував 55-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Міллерово, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

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Станом на 09.00 четверга підтверджено збиття 34-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Миколаївській областях.

Кілька дронів влучили у фермерське господарство на Чернігівщині, також, внаслідок падіння збитих ворожих безпілотників, пошкоджено приватні будинки на Харківщині та Полтавщині.

18 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

ШахедППОПовітряні сили ЗСУ
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