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Силы обороны сбили 34 ударных дрона в 11 областях Украины

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 января 2025, 09:28
Силы обороны сбили 34 ударных дрона в 11 областях Украины
обломок дрона. фото из Facebook Нацгвардии

Противовоздушная оборона уничтожила 34 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов, запущенных Россией в ночь на 16 января, еще 18 БпЛА локационно потеряны без негативных последствий, но есть и попадания.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Детали: В ночь на 16 января (с 20.00 15 января) противник атаковал 55-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений Миллерово, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск - РФ.

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По состоянию на 09.00 четверга подтверждено сбитие 34-х ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

Несколько дронов попали в фермерское хозяйство на Черниговщине, также, в результате падения сбитых вражеских беспилотников, повреждены частные дома на Харьковщине и Полтавщине.

18 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий).

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Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

ШахедПВОВоздушные силы ВСУ
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