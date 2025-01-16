Військові КНДР братимуть участь у травневому параді на Красній площі - ЗМІ

Під час параду 9 травня у Москві по Красній площі вперше в історії разом із росіянами пройдуть північнокорейські війська.

Джерело: повідомляє видання NHK з посиланням на власні джерела

Дослівно: "Очікується, що в параді візьмуть участь десятки військовослужбовців із Північної Кореї".

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Деталі: Як повідомляє видання, його джерела зазначили, що рішення про участь військових КНДР у параді 9 травня вже ухвалене.

За повідомленнями ЗМІ, це буде перший випадок, коли Пхеньян відправить свої війська до Москви для участі в урочистостях.

Також обговорюється можливість залучення північнокорейського військового оркестру для параду 9 травня та інших урочистих заходів на території РФ.

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