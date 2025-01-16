Військові КНДР братимуть участь у травневому параді на Красній площі - ЗМІ
Четвер, 16 січня 2025, 13:40
Під час параду 9 травня у Москві по Красній площі вперше в історії разом із росіянами пройдуть північнокорейські війська.
Джерело: повідомляє видання NHK з посиланням на власні джерела
Дослівно: "Очікується, що в параді візьмуть участь десятки військовослужбовців із Північної Кореї".
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Деталі: Як повідомляє видання, його джерела зазначили, що рішення про участь військових КНДР у параді 9 травня вже ухвалене.
За повідомленнями ЗМІ, це буде перший випадок, коли Пхеньян відправить свої війська до Москви для участі в урочистостях.
Також обговорюється можливість залучення північнокорейського військового оркестру для параду 9 травня та інших урочистих заходів на території РФ.
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Передісторія:
- У жовтні стало відомо, що КНДР відправляє свої війська у Росію, хоча влада країни заявила, що це "безпідставні чутки".
- Пізніше стало відомо, що РФ постачатиме до КНДР 600-700 тисяч тонн рису на рік та платитиме військовим КНДР по 2 тисячі доларів за участь у війні проти України.
- У листопаді у Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових.