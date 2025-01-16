Военные КНДР будут участвовать в майском параде на Красной площади - СМИ
Четверг, 16 января 2025, 13:40
Во время парада 9 мая в Москве по Красной площади впервые в истории вместе с россиянами пройдут северокорейские войска.
Источник: сообщает издание NHK со ссылкой на собственные источники
Дословно: "Ожидается, что в параде примут участие десятки военнослужащих из Северной Кореи".
Реклама:
Детали: Как сообщает издание, его источники отметили, что решение об участии военных КНДР в параде 9 мая уже принято.
По сообщениям СМИ, это будет первый случай, когда Пхеньян отправит свои войска в Москву для участия в торжествах.
Также обсуждается возможность привлечения северокорейского военного оркестра для парада 9 мая и других торжественных мероприятий на территории РФ.
РЕКЛАМА:
Предыстория:
- В октябре стало известно, что КНДР отправляет свои войска в Россию, хотя власти страны заявили, что это "безосновательные слухи".
- Позже стало известно, что РФ будет поставлять в КНДР 600-700 тысяч тонн риса в год и платить военным КНДР по 2 тысячи долларов за участие в войне против Украины.
- В ноябре в Курской области России произошло первое боевое столкновение украинских бойцов и северокорейских военных.