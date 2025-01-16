Военные КНДР будут участвовать в майском параде на Красной площади - СМИ

Во время парада 9 мая в Москве по Красной площади впервые в истории вместе с россиянами пройдут северокорейские войска.

Источник: сообщает издание NHK со ссылкой на собственные источники

Дословно: "Ожидается, что в параде примут участие десятки военнослужащих из Северной Кореи".

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Детали: Как сообщает издание, его источники отметили, что решение об участии военных КНДР в параде 9 мая уже принято.

По сообщениям СМИ, это будет первый случай, когда Пхеньян отправит свои войска в Москву для участия в торжествах.

Также обсуждается возможность привлечения северокорейского военного оркестра для парада 9 мая и других торжественных мероприятий на территории РФ.

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