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В КНДР назвали "безпідставними чутками" звинувачення про відправку військ на допомогу РФ

Альона Мазуренко Вівторок, 22 жовтня 2024, 11:10
В КНДР назвали безпідставними чутками звинувачення про відправку військ на допомогу РФ
фото: getty images

У Північній Кореї назвали "безпідставними чутками" звинувачення з боку Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів воювати на боці Росії у війні з Україною.

Джерело: Yonhap

Деталі: Відзначається, що це був перший публічний коментар північнокорейського чиновника після того, як минулого тижня розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея вирішила відправити близько 12 тисяч військових для участі у війні Росії в Україні, і вже відправила 1500 солдатів до Владивостока.

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Представник Північної Кореї в ООН під час засідання першого комітету Генасамблеї ООН з питань роззброєння і міжнародної безпеки заявив щодо військового співробітництва з Росією: "Моя делегація не вважає за потрібне коментувати такі безпідставні стереотипні чутки, спрямовані на очорнення іміджу КНДР і підрив законних, дружніх і партнерських відносин між двома суверенними державами".

Ця заява пролунала у відповідь на слова українського посла про те, що Пхеньян планує незабаром відправити 11 тисяч регулярних військ на допомогу Росії у військових діях в Україні.

У понеділок Кремль відмовився підтвердити повідомлення про північнокорейські війська.

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Вашингтон не підтвердив розгортання військ і лише прокоментував, що це викликало б занепокоєння, якби це було правдою.

Нагадаємо:

  • В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
  • 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 14 жовтня Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
  • 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.
  • Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що Північна Корея уже відправила 1500 спецпризначенців на війну в Україні, щоб допомогти Росії. Вони уже прибули на територію РФ.
  • Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у суботу, що не може підтвердити повідомлення про те, що Північна Корея відправила війська до Росії для участі у війні проти України.

КНДРРосіяУкраїнавійна
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