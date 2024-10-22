В КНДР назвали "безпідставними чутками" звинувачення про відправку військ на допомогу РФ

У Північній Кореї назвали "безпідставними чутками" звинувачення з боку Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів воювати на боці Росії у війні з Україною.

Джерело: Yonhap

Деталі: Відзначається, що це був перший публічний коментар північнокорейського чиновника після того, як минулого тижня розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея вирішила відправити близько 12 тисяч військових для участі у війні Росії в Україні, і вже відправила 1500 солдатів до Владивостока.

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Представник Північної Кореї в ООН під час засідання першого комітету Генасамблеї ООН з питань роззброєння і міжнародної безпеки заявив щодо військового співробітництва з Росією: "Моя делегація не вважає за потрібне коментувати такі безпідставні стереотипні чутки, спрямовані на очорнення іміджу КНДР і підрив законних, дружніх і партнерських відносин між двома суверенними державами".

Ця заява пролунала у відповідь на слова українського посла про те, що Пхеньян планує незабаром відправити 11 тисяч регулярних військ на допомогу Росії у військових діях в Україні.

У понеділок Кремль відмовився підтвердити повідомлення про північнокорейські війська.

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Вашингтон не підтвердив розгортання військ і лише прокоментував, що це викликало б занепокоєння, якби це було правдою.

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