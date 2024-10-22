В КНДР назвали "безпідставними чутками" звинувачення про відправку військ на допомогу РФ
У Північній Кореї назвали "безпідставними чутками" звинувачення з боку Південної Кореї та України в тому, що вона відправляє солдатів воювати на боці Росії у війні з Україною.
Джерело: Yonhap
Деталі: Відзначається, що це був перший публічний коментар північнокорейського чиновника після того, як минулого тижня розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея вирішила відправити близько 12 тисяч військових для участі у війні Росії в Україні, і вже відправила 1500 солдатів до Владивостока.
Представник Північної Кореї в ООН під час засідання першого комітету Генасамблеї ООН з питань роззброєння і міжнародної безпеки заявив щодо військового співробітництва з Росією: "Моя делегація не вважає за потрібне коментувати такі безпідставні стереотипні чутки, спрямовані на очорнення іміджу КНДР і підрив законних, дружніх і партнерських відносин між двома суверенними державами".
Ця заява пролунала у відповідь на слова українського посла про те, що Пхеньян планує незабаром відправити 11 тисяч регулярних військ на допомогу Росії у військових діях в Україні.
У понеділок Кремль відмовився підтвердити повідомлення про північнокорейські війська.
Вашингтон не підтвердив розгортання військ і лише прокоментував, що це викликало б занепокоєння, якби це було правдою.
Нагадаємо:
- В Міністерстві оборони Південної Кореї 8 жовтня заявили, що Північна Корея, ймовірно, направить якусь частину своїх регулярних збройних сил в Україну на підтримку Росії.
- 13 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея постачає Росії не лише зброю, але й особовий склад до військових сил, і закликав партнерів посилити підтримку України. 14 жовтня Зеленський заявив про фактичне включення у війну Північної Кореї. 17 жовтня президент уточнив, що Росія має намір залучити близько 10 тисяч солдатів з Північної Кореї до війни проти України.
- 18 жовтня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців наразі проходять підготовку на сході Росії. Вони будуть готові до участі в бойових діях проти України вже з 1 листопада.
- Національна розвідувальна служба Південної Кореї повідомила, що Північна Корея уже відправила 1500 спецпризначенців на війну в Україні, щоб допомогти Росії. Вони уже прибули на територію РФ.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у суботу, що не може підтвердити повідомлення про те, що Північна Корея відправила війська до Росії для участі у війні проти України.