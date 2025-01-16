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Дроны ССО зажгли нефтебазу "Роснефти" возле Воронежа

Валентина РоманенкоЧетверг, 16 января 2025, 14:25
Дроны ССО зажгли нефтебазу Роснефти возле Воронежа
иллюстрация ССО

В ночь на 16 января подразделения Сил специальных операций ВСУ успешно атаковали нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области РФ.

Источник: Силы спецопераций

Беспилотники Сил специальных операций Вооруженных сил Украины ударили по базе "Роснефти" в населенном пункте Лиски Воронежской области РФ в ночь на четверг.

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Отмечается, что успешному дипстрайку предшествовала тщательная подготовка и планирование ССО.

В результате удара на нефтебазе начался мощный пожар. Несколько резервуаров до сих пор горят.

Подчеркивается, что эта нефтебаза обеспечивает топливом группировку войск РФ, которая ведет войну против Украины.

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Что предшествовало: Поздно вечером 15 января местные власти сообщили об атаке беспилотников на нефтебазу в Воронежской области РФ.

Утром губернатор региона РФ Александр Гусев, заявил, что территорию трех районов Воронежской области атаковали "более 10 БПЛА", и "большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе". Сообщалось, что пожар на нефтебазе тушат десятки машин и 2 пожарных поезда.

ССОбеспилотники
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