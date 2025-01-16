Дроны ССО зажгли нефтебазу "Роснефти" возле Воронежа

В ночь на 16 января подразделения Сил специальных операций ВСУ успешно атаковали нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области РФ.

Источник: Силы спецопераций

Беспилотники Сил специальных операций Вооруженных сил Украины ударили по базе "Роснефти" в населенном пункте Лиски Воронежской области РФ в ночь на четверг.

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Отмечается, что успешному дипстрайку предшествовала тщательная подготовка и планирование ССО.

В результате удара на нефтебазе начался мощный пожар. Несколько резервуаров до сих пор горят.

Подчеркивается, что эта нефтебаза обеспечивает топливом группировку войск РФ, которая ведет войну против Украины.

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Досі палає: нафтобазу «Роснєфті» біля Воронежа уразили дрони ССО

відео з російських соцмереж pic.twitter.com/iJou1FgBMj — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 16, 2025

Что предшествовало: Поздно вечером 15 января местные власти сообщили об атаке беспилотников на нефтебазу в Воронежской области РФ.

Утром губернатор региона РФ Александр Гусев, заявил, что территорию трех районов Воронежской области атаковали "более 10 БПЛА", и "большая часть из них пришлась на нефтебазу в Лискинском районе". Сообщалось, что пожар на нефтебазе тушат десятки машин и 2 пожарных поезда.