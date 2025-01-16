РФ накопичує сили у трубах каналу Сіверський Донець–Донбас для прориву Часового Яру – ОТУ "Луганськ"
Російські війська біля Часового Яру у Донецькій області активно використовують труби каналу Сіверський Донець-Донбас, щоб під прикриттям туману накопичувати там війська для прориву оборони міста.
Джерело: речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець рід час телемарафону
Пряма мова: "Щодо ситуації в Часовому Яру, то ворог активно використовує труби каналу Сіверський Донець для переховування в ньому під час негоди. Зараз на Донеччині ми часто спостерігаємо зранку туман, і ворог активно використовує цей період часу для того, щоб накопичуватись у цих трубах, а потім за можливості переміщуватись углиб міста зранку або вночі".
Деталі: За словами речника, українські оператори БпЛА фіксують переміщення ворожих військ і намагаються завдавати по них ударів.
Запорожець зазначив, що українських позицій біля Часового Яру стає дедалі менше, однак місто все ще утримується ЗСУ. Ворог присутній "повсюди" та шукає способи, як під прикриттям негоди проникнути в місто.
Передісторія:
- Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" 8 січня повідомило, що окупанти зруйнували деякі позиції Сил оборони під час ведення штурмових дій в Часовому Яру.
- Портал "Мілітарний" прогнозує, що противник продовжить зусилля над завершенням взяття міст Курахове, Торецьк та Часів Яр під повний контроль та наступатиме в напрямку адміністративної межі Дніпропетровської області.
- Внаслідок російського артилерійського обстрілу Часового Яру в Донецькій області 14 січня загинули двоє жінок.