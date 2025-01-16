РФ накапливает силы в трубах канала Северский Донец–Донбасс для прорыва Часового Яра – ОТГ "Луганск"
Российские войска возле Часового Яра в Донецкой области активно используют трубы канала Северский Донец-Донбасс, чтобы под прикрытием тумана накапливать там войска для прорыва обороны города.
Источник: спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец род во время телемарафона
Прямая речь: "Что касается ситуации в Часовом Яру, то враг активно использует трубы канала Северский Донец для укрытия в нем во время непогоды. Сейчас в Донецкой области мы часто наблюдаем утром туман, и враг активно использует этот период времени для того, чтобы накапливаться в этих трубах, а затем по возможности перемещаться вглубь города утром или ночью".
Детали: По словам спикера, украинские операторы БПЛА фиксируют перемещение вражеских войск и пытаются наносить по ним удары.
Запорожец отметил, что украинских позиций у Часового Яра становится все меньше, однако город все еще удерживается ВСУ. Враг присутствует "повсюду" и ищет способы, как под прикрытием непогоды проникнуть в город.
Предыстория:
- Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" 8 января сообщила, что оккупанты разрушили некоторые позиции Сил обороны во время ведения штурмовых действий в Часовом Яру.
- Портал "Милитарный" прогнозирует, что противник продолжит усилия над завершением взятием городов Курахово, Торецк и Часов Яр под полный контроль и будет наступать в направлении административной границы Днепропетровской области.
- В результате российского артиллерийского обстрела Часового Яра в Донецкой области 14 января погибли две женщины.