Российские войска возле Часового Яра в Донецкой области активно используют трубы канала Северский Донец-Донбасс, чтобы под прикрытием тумана накапливать там войска для прорыва обороны города.

Источник: спикер ОТГ "Луганск" Дмитрий Запорожец род во время телемарафона

Прямая речь: "Что касается ситуации в Часовом Яру, то враг активно использует трубы канала Северский Донец для укрытия в нем во время непогоды. Сейчас в Донецкой области мы часто наблюдаем утром туман, и враг активно использует этот период времени для того, чтобы накапливаться в этих трубах, а затем по возможности перемещаться вглубь города утром или ночью".

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Детали: По словам спикера, украинские операторы БПЛА фиксируют перемещение вражеских войск и пытаются наносить по ним удары.

Запорожец отметил, что украинских позиций у Часового Яра становится все меньше, однако город все еще удерживается ВСУ. Враг присутствует "повсюду" и ищет способы, как под прикрытием непогоды проникнуть в город.

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