WP: Росія обманом вербує індійців для війни проти України
Росіяни під приводом роботи чи отримання освіти вербують індійців у свою армію, а потім використовують їх у війні проти України.
Джерело: The Washington Post
Дослівно: "Нещодавня смерть індійця, який воював за російську армію в Україні, знову привернула увагу до використання Кремлем іноземних громадян на передовій і створила напруженість в раніше процвітаючих відносинах між Нью-Делі та Москвою".
Деталі: Як повідомило видання, посилаючись на заяви індійського уряду та родичів чоловіків, яких РФ заманила до своєї армії, росіяни обіцяли їм працевлаштування або здобуття освіти.
Також зазначається, що близько 100 громадян Індії воюють на боці росіян проти України, а 32-річний Бініл Бабу, який загинув у січні, став уже десятим вбитим.
За інформацією видання, російська влада постійно заперечує будь-які правопорушення зі свого боку та обіцяє звільнити індійців із лав своїх збройних сил.
Нагадаємо:
- Навесні повідомлялось, що Росія використовує дедалі більше найманців із країн зі складною економічною ситуацією у війні з Україною.
- Влітку Центр національного спротиву встановив особи низки найманців із Близького сходу, які воюють проти України на боці російських загарбників.