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WP: Росія обманом вербує індійців для війни проти України

Українська правдаЧетвер, 16 січня 2025, 16:45
WP: Росія обманом вербує індійців для війни проти України
Фото: Getty Images

Росіяни під приводом роботи чи отримання освіти вербують індійців у свою армію, а потім використовують їх у війні проти України.

Джерело: The Washington Post

Дослівно: "Нещодавня смерть індійця, який воював за російську армію в Україні, знову привернула увагу до використання Кремлем іноземних громадян на передовій і створила напруженість в раніше процвітаючих відносинах між Нью-Делі та Москвою".

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Деталі: Як повідомило видання, посилаючись на заяви індійського уряду та родичів чоловіків, яких РФ заманила до своєї армії, росіяни обіцяли їм працевлаштування або здобуття освіти.

Також зазначається, що близько 100 громадян Індії воюють на боці росіян проти України, а 32-річний Бініл Бабу, який загинув у січні, став уже десятим вбитим.

За інформацією видання, російська влада постійно заперечує будь-які правопорушення зі свого боку та обіцяє звільнити індійців із лав своїх збройних сил.

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ІндіявійнаРосія
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