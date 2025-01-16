Россияне под предлогом работы или получения образования вербуют индийцев в свою армию, а затем используют их в войне против Украины.

Источник: The Washington Post

Дословно: "Недавняя смерть индийца, который воевал за российскую армию в Украине, снова привлекла внимание к использованию Кремлем иностранных граждан на передовой и создала напряженность в ранее процветающих отношениях между Нью-Дели и Москвой".

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Детали: Как сообщило издание, ссылаясь на заявления индийского правительства и родственников мужчин, которых РФ заманила в свою армию, россияне обещали им трудоустройство или получение образования.

Также отмечается, что около 100 граждан Индии воюют на стороне россиян против Украины, а 32-летний Бинил Бабу, который погиб в январе, стал уже десятым убитым.

По информации издания, российские власти постоянно отрицают любые правонарушения со своей стороны и обещают освободить индийцев из рядов своих вооруженных сил.

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Напомним: