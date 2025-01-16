WP: Россия обманом вербует индийцев для войны против Украины
Россияне под предлогом работы или получения образования вербуют индийцев в свою армию, а затем используют их в войне против Украины.
Источник: The Washington Post
Дословно: "Недавняя смерть индийца, который воевал за российскую армию в Украине, снова привлекла внимание к использованию Кремлем иностранных граждан на передовой и создала напряженность в ранее процветающих отношениях между Нью-Дели и Москвой".
Детали: Как сообщило издание, ссылаясь на заявления индийского правительства и родственников мужчин, которых РФ заманила в свою армию, россияне обещали им трудоустройство или получение образования.
Также отмечается, что около 100 граждан Индии воюют на стороне россиян против Украины, а 32-летний Бинил Бабу, который погиб в январе, стал уже десятым убитым.
По информации издания, российские власти постоянно отрицают любые правонарушения со своей стороны и обещают освободить индийцев из рядов своих вооруженных сил.
Напомним:
- Весной сообщалось, что Россия использует все больше наемников из стран со сложной экономической ситуацией в войне с Украиной.
- Летом Центр национального сопротивления установил личности ряда наемников с Ближнего Востока, которые воюют против Украины на стороне российских захватчиков.