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WP: Россия обманом вербует индийцев для войны против Украины

Украинская правдаЧетверг, 16 января 2025, 16:45
WP: Россия обманом вербует индийцев для войны против Украины
Фото: Getty Images

Россияне под предлогом работы или получения образования вербуют индийцев в свою армию, а затем используют их в войне против Украины.

Источник: The Washington Post

Дословно: "Недавняя смерть индийца, который воевал за российскую армию в Украине, снова привлекла внимание к использованию Кремлем иностранных граждан на передовой и создала напряженность в ранее процветающих отношениях между Нью-Дели и Москвой".

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Детали: Как сообщило издание, ссылаясь на заявления индийского правительства и родственников мужчин, которых РФ заманила в свою армию, россияне обещали им трудоустройство или получение образования.

Также отмечается, что около 100 граждан Индии воюют на стороне россиян против Украины, а 32-летний Бинил Бабу, который погиб в январе, стал уже десятым убитым.

По информации издания, российские власти постоянно отрицают любые правонарушения со своей стороны и обещают освободить индийцев из рядов своих вооруженных сил.

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Напомним:

ИндиявойнаРосcия
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