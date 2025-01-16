Україна вимагає від РФ допустити Червоний хрест до всіх полонених українців
Українська делегація на чолі з омбудсманом Дмитром Лубінцем закликала росіян під час чотиристоронньої зустрічі допустити представників Червоного хреста до всіх українських полонених.
Джерело: Дмитро Лубінець в Telegram
Пряма мова: "Українська сторона неодноразово наголошувала на необхідності допуску МКЧХ до всіх місць утримання українських військовополонених з метою повноцінного забезпечення виконання МКЧХ свого мандату та повного виконання Женевських конвенцій".
Деталі: Як зазначив Лубінець, чотиристороння зустріч вперше відбулася за ініціативою української сторони. Окрім українців, у ній взяли участь: російська уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова, очільник делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Юрг Еглін, а також делегації МКЧХ у Росії та Білорусі Борис Мішель.
Омбудсман повідомив, що обговорювалася також необхідність створення змішаних медичних комісій, які мали б визначати першочерговість обміну полонених за станом здоров’я.
Сторони домовилися про продовження взаємного обміну інформацією щодо пошуку зниклих безвісти серед військовополонених та повернення цивільних, яких утримують у місцях позбавлення волі.
Передісторія:
- У вересні українська сторона повернула з російського полону ще 49 військових і цивільних, серед них, вперше за багато часу – 23 жінки.
- У жовтні Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів 58-й обмін – додому повернулися 95 захисників України.
- Напередодні, 15 січня, Володимир Зеленський повідомив про повернення з полону 25 українських громадян – як цивільних, так і військових, серед яких є захисники Маріуполя та "Азовсталі".