Украина требует от РФ допустить Красный крест ко всем пленным украинцам
Украинская делегация во главе с омбудсманом Дмитрием Лубинцом призвала россиян во время четырехсторонней встречи допустить представителей Красного креста ко всем украинским пленным.
Источник: Дмитрий Лубинец в Telegram
Прямая речь: "Украинская сторона неоднократно подчеркивала необходимость допуска МККК ко всем местам содержания украинских военнопленных с целью полноценного обеспечения выполнения МККК своего мандата и полного выполнения Женевских конвенций".
Детали: Как отметил Лубинец, четырехсторонняя встреча впервые состоялась по инициативе украинской стороны. Кроме украинцев, в ней приняли участие: российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, глава делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Юрг Эглин, а также делегации МККК в России и Беларуси Борис Мишель.
Омбудсман сообщил, что обсуждалась также необходимость создания смешанных медицинских комиссий, которые должны определять первоочередность обмена пленных по состоянию здоровья.
Стороны договорились о продолжении взаимного обмена информацией по поиску пропавших без вести среди военнопленных и возвращения гражданских, содержащихся в местах лишения свободы.
Предыстория:
- В сентябре украинская сторона вернула из российского плена еще 49 военных и гражданских, среди них, впервые за много времени – 23 женщины.
- В октябре Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными провел 58-й обмен – домой вернулись 95 защитников Украины.
- Накануне, 15 января, Владимир Зеленский сообщил о возвращении из плена 25 украинских граждан – как гражданских, так и военных, среди которых есть защитники Мариуполя и "Азовстали".