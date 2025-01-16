Украина требует от РФ допустить Красный крест ко всем пленным украинцам

Украинская делегация во главе с омбудсманом Дмитрием Лубинцом призвала россиян во время четырехсторонней встречи допустить представителей Красного креста ко всем украинским пленным.

Источник: Дмитрий Лубинец в Telegram

Прямая речь: "Украинская сторона неоднократно подчеркивала необходимость допуска МККК ко всем местам содержания украинских военнопленных с целью полноценного обеспечения выполнения МККК своего мандата и полного выполнения Женевских конвенций".

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Детали: Как отметил Лубинец, четырехсторонняя встреча впервые состоялась по инициативе украинской стороны. Кроме украинцев, в ней приняли участие: российская уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, глава делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Юрг Эглин, а также делегации МККК в России и Беларуси Борис Мишель.

Омбудсман сообщил, что обсуждалась также необходимость создания смешанных медицинских комиссий, которые должны определять первоочередность обмена пленных по состоянию здоровья.

Стороны договорились о продолжении взаимного обмена информацией по поиску пропавших без вести среди военнопленных и возвращения гражданских, содержащихся в местах лишения свободы.

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