Росія окупувала ще три населених пункти Донеччини – DeepState
П'ятниця, 17 січня 2025, 00:36
У ніч на 17 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію російськими військами трьох населених пунктів у Донецькій області.
Джерело: DeepState
Деталі: За даними аналітиків, російські війська окупували села Піщане, Слов'янку та Ясенове, розташовані на південь від Покровська.
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Дослівно: "Ворог також просунувся біля Новоандріївки, Дачного, Котлиного, Звірового, у Времіївці та Часовому Яру".
Передісторія:
- 14 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що українські військові відновили позиції в населеному пункті Шевченко в Покровському районі Донецької області, тоді як російські війська окупували село Зелене та просунулися в інших населених пунктах регіону.
- Російська армія обходить Покровськ із півдня та наближаються до Дніпропетровщини. Наразі росіяни рухаються в напрямку населених пунктів Котлине та Удачне, що розташовані на трасі Межова-Покровськ.
- Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що неподалік Покровська Донецької області окупанти, у яких є переважаючі сили та ресурси, ведуть активні наступальні дії, хочуть захопити довколишні села, щоб взяти в часткове оточення Покровськ.
- Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив про посилення обстрілів міста російськими військами. За словами Добряка, російські війська перебувають на відстані менш ніж три кілометри від міста.