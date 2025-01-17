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Росія окупувала ще три населених пункти Донеччини – DeepState

Іван Д'яконовП'ятниця, 17 січня 2025, 00:36
Росія окупувала ще три населених пункти Донеччини – DeepState
Мапа: DeepState

У ніч на 17 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію російськими військами трьох населених пунктів у Донецькій області.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними аналітиків, російські війська окупували села Піщане, Слов'янку та Ясенове, розташовані на південь від Покровська.

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Дослівно: "Ворог також просунувся біля Новоандріївки, Дачного, Котлиного, Звірового, у Времіївці та Часовому Яру".

Передісторія:

  • 14 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив, що українські військові відновили позиції в населеному пункті Шевченко в Покровському районі Донецької області, тоді як російські війська окупували село Зелене та просунулися в інших населених пунктах регіону.
  • Російська армія обходить Покровськ із півдня та наближаються до Дніпропетровщини. Наразі росіяни рухаються в напрямку населених пунктів Котлине та Удачне, що розташовані на трасі Межова-Покровськ. 
  • Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що неподалік Покровська Донецької області окупанти, у яких є переважаючі сили та ресурси, ведуть активні наступальні дії, хочуть захопити довколишні села, щоб взяти в часткове оточення Покровськ.
  • Голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив про посилення обстрілів міста російськими військами. За словами Добряка, російські війська перебувають на відстані менш ніж три кілометри від міста.

Донецька областьокупаціявійна
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