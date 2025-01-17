Росія окупувала ще три населених пункти Донеччини – DeepState

У ніч на 17 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив про окупацію російськими військами трьох населених пунктів у Донецькій області.

Джерело: DeepState

Деталі: За даними аналітиків, російські війська окупували села Піщане, Слов'янку та Ясенове, розташовані на південь від Покровська.

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Дослівно: "Ворог також просунувся біля Новоандріївки, Дачного, Котлиного, Звірового, у Времіївці та Часовому Яру".

Передісторія: