Россия оккупировала еще три населенных пункта Донецкой области – DeepState

В ночь на 17 января аналитический проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками трех населенных пунктов в Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: По данным аналитиков, российские войска оккупировали села Песчаное, Славянку и Ясеново, расположенные к югу от Покровска.

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Дословно: "Враг также продвинулся у Новоандреевки, Дачного, Котлиного, Звериного, во Времеевке и Часовом Яру".

Предыстория:

14 января аналитический проект DeepState сообщил, что украинские военные восстановили позиции в населенном пункте Шевченко в Покровском районе Донецкой области, тогда как российские войска оккупировали село Зеленое и продвинулись в других населенных пунктах региона.