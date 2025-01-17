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Россия оккупировала еще три населенных пункта Донецкой области – DeepState

Иван ДьяконовПятница, 17 января 2025, 00:36
Россия оккупировала еще три населенных пункта Донецкой области – DeepState
Карта: DeepState

В ночь на 17 января аналитический проект DeepState сообщил об оккупации российскими войсками трех населенных пунктов в Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: По данным аналитиков, российские войска оккупировали села Песчаное, Славянку и Ясеново, расположенные к югу от Покровска. 

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Дословно: "Враг также продвинулся у Новоандреевки, Дачного, Котлиного, Звериного, во Времеевке и Часовом Яру".

Предыстория:

  • 14 января аналитический проект DeepState сообщил, что украинские военные восстановили позиции в населенном пункте Шевченко в Покровском районе Донецкой области, тогда как российские войска оккупировали село Зеленое и продвинулись в других населенных пунктах региона.
  • Российская армия обходит Покровск с юга и приближается к Днепропетровщине. Сейчас россияне движутся в направлении населенных пунктов Котлино и Удачное, расположенных на трассе Межевая-Покровск. 
  • Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что неподалеку Покровска Донецкой области оккупанты, у которых есть превосходящие силы и ресурсы, ведут активные наступательные действия, хотят захватить близлежащие села, чтобы взять в частичное окружение Покровск.
  • Глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил об усилении обстрелов города российскими войсками. По словам Добряка, российские войска находятся на расстоянии менее трех километров от города.

Донецкая областьоккупациявойна
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