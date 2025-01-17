На Сумщині посилюють евакуацію через загрозу російських диверсійних груп

Рада оборони посилила евакуацію населення з тих громад Сумщини, де є ризик роботи диверсійних груп.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: Зазначається, що на засіданні Ради оборони Сумської області головним питанням стала оперативна ситуація на кордоні.

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Згідно із доповіддю військових, наразі ситуація є складною, проте контрольованою та стабільною. Як і раніше, фіксуються поодинокі спроби диверсійно-розвідувальних груп проникнути на територію Сумщини. Однак Збройні сили України разом із Силами безпеки та оборони успішно протидіють і знищують такі групи.

Дослівно: "Радою оборони підтримано пропозицію військових активізувати роботу по евакуації населення з тих громад, де є ризик роботи диверсійних груп. Усі необхідні засоби для евакуації та місця для розташування людей вже підготовлені".

Деталі: За інформацією ОВА, наразі евакуйовано мешканців 38 населених пунктів, які розташовані у 5-кілометровій зоні та поза нею від державного кордону з Росією.

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