На Сумщине усиливают эвакуацию из-за угрозы российских диверсионных групп
Совет обороны усилил эвакуацию населения из тех общин Сумщины, где есть риск работы диверсионных групп.
Источник: Сумская ОВА
Детали: Отмечается, что на заседании Совета обороны Сумской области главным вопросом стала оперативная ситуация на границе.
Согласно докладу военных, сейчас ситуация является сложной, однако контролируемой и стабильной. По-прежнему фиксируются единичные попытки диверсионно-разведывательных групп проникнуть на территорию Сумщины. Однако Вооруженные силы Украины вместе с Силами безопасности и обороны успешно противодействуют и уничтожают такие группы.
Дословно: "Советом обороны поддержано предложение военных активизировать работу по эвакуации населения из тех громад, где есть риск работы диверсионных групп. Все необходимые средства для эвакуации и места для размещения людей уже подготовлены".
Детали: По информации ОВА, сейчас эвакуированы жители 38 населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне и вне ее от государственной границы с Россией.
Предыстория:
- 10 декабря аналитики DeepState заявили, что российские оккупанты захватили около 2 км территории Сумской области вблизи села Александрия, а также часть Курской области в направлении Суджи.
- В Государственной пограничной службе Украины заверили, что захода россиян на Сумщину не фиксировали. Позже представитель ГПСУ Андрей Демченко подтвердил, что в этот день прорывов границы ни на одном из участков не было.
Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх заверил, что никаких данных от военных по изменению ситуации на границе нет, ситуация контролируемая.
- Силы специальных операций объяснили, что 10 декабря вражеские диверсанты предприняли попытку зайти на территорию Сумщины, но были уничтожены, при этом пропаганда РФ подала это как "прорыв" границы.
- Сумская область остается одним из приграничных регионов, где активно пытаются действовать вражеские ДРГ.