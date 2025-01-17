На Сумщине усиливают эвакуацию из-за угрозы российских диверсионных групп

Совет обороны усилил эвакуацию населения из тех общин Сумщины, где есть риск работы диверсионных групп.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Отмечается, что на заседании Совета обороны Сумской области главным вопросом стала оперативная ситуация на границе.

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Согласно докладу военных, сейчас ситуация является сложной, однако контролируемой и стабильной. По-прежнему фиксируются единичные попытки диверсионно-разведывательных групп проникнуть на территорию Сумщины. Однако Вооруженные силы Украины вместе с Силами безопасности и обороны успешно противодействуют и уничтожают такие группы.

Дословно: "Советом обороны поддержано предложение военных активизировать работу по эвакуации населения из тех громад, где есть риск работы диверсионных групп. Все необходимые средства для эвакуации и места для размещения людей уже подготовлены".

Детали: По информации ОВА, сейчас эвакуированы жители 38 населенных пунктов, расположенных в 5-километровой зоне и вне ее от государственной границы с Россией.

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