Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС: прекращение огня в Газе вступает в силу в воскресенье
Кабинет министров Израиля одобрил соглашение с палестинской боевой группировкой ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.
Источник: сайт правительства Израиля, Reuters
Детали: Поздно вечером в пятницу, 17 января, после заседания, длившегося более шести часов, правительство ратифицировало соглашение, которое может проложить путь к прекращению 15-месячной войны в палестинском анклаве, подконтрольном ХАМАС.
Дословно: "Правительство утвердило план возвращения похищенных. План освобождения заложников вступит в силу в воскресенье, 19 января 2025 года".
Детали: Согласно договору, на первом этапе будут освобождены 33 израильских заложника, среди которых женщины, дети, мужчины старше 50 лет и раненые. Также будет освобождено более 700 палестинских заключенных, в том числе 275 человек, которых обвиняют в убийстве израильтян. Кроме того, будет освобождена тысяча палестинцев, задержанных во время войны, но не причастных к атакам 7 октября.
Также в Сектор Газа будет доставлена гуманитарная помощь, в частности 600 грузовиков с гуманитарной помощью и 50 бензовозов, а также 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов для перемещенных лиц.
Соглашение предусматривает, что Катар, Египет и США будут выступать гарантами выполнения соглашения.
На шестнадцатый день перемирия Израиль и ХАМАС начнут переговоры по второму этапу соглашения, который предусматривает освобождение остальных заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Газы.
Предыстория:
- 16 января в Дохе, Катар, официально было подписано соглашение между Израилем и террористической группировкой ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, и начале прекращения огня.
- 17 января Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил, что переговорные группы Израиля и ХАМАСа подписали соглашение.
- В заявлении офиса Нетаньяху говорится, что премьер-министр созвал на пятницу заседание Кабинета министров по вопросам безопасности, чтобы провести голосование по соглашению.
- 15 января президент США Джо Байден подтвердил, что Израиль и террористы ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.
- Утром 16 января офис премьер-министра Израиля сообщил, что палестинское исламское движение ХАМАС отказалось поддерживать ряд соглашений о прекращении огня в Секторе Газа и срывает процесс освобождения заложников.