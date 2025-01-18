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Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС: прекращение огня в Газе вступает в силу в воскресенье

Иван ДьяконовСуббота, 18 января 2025, 03:24
Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС: прекращение огня в Газе вступает в силу в воскресенье
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху председательствует на созыве кабинета безопасности 17 января 2025 года в Западном Иерусалиме. Фото: Getty Images

Кабинет министров Израиля одобрил соглашение с палестинской боевой группировкой ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.

Источник: сайт правительства Израиля, Reuters

Детали: Поздно вечером в пятницу, 17 января, после заседания, длившегося более шести часов, правительство ратифицировало соглашение, которое может проложить путь к прекращению 15-месячной войны в палестинском анклаве, подконтрольном ХАМАС.

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Дословно: "Правительство утвердило план возвращения похищенных. План освобождения заложников вступит в силу в воскресенье, 19 января 2025 года".

Детали: Согласно договору, на первом этапе будут освобождены 33 израильских заложника, среди которых женщины, дети, мужчины старше 50 лет и раненые. Также будет освобождено более 700 палестинских заключенных, в том числе 275 человек, которых обвиняют в убийстве израильтян. Кроме того, будет освобождена тысяча палестинцев, задержанных во время войны, но не причастных к атакам 7 октября.

Также в Сектор Газа будет доставлена гуманитарная помощь, в частности 600 грузовиков с гуманитарной помощью и 50 бензовозов, а также 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов для перемещенных лиц.

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Соглашение предусматривает, что Катар, Египет и США будут выступать гарантами выполнения соглашения.

На шестнадцатый день перемирия Израиль и ХАМАС начнут переговоры по второму этапу соглашения, который предусматривает освобождение остальных заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Газы.

Предыстория: 

  • 16 января в Дохе, Катар, официально было подписано соглашение между Израилем и террористической группировкой ХАМАС об освобождении заложников, удерживаемых в Газе, и начале прекращения огня.
  • 17 января Офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху подтвердил, что переговорные группы Израиля и ХАМАСа подписали соглашение.
  • В заявлении офиса Нетаньяху говорится, что премьер-министр созвал на пятницу заседание Кабинета министров по вопросам безопасности, чтобы провести голосование по соглашению.
  • 15 января президент США Джо Байден подтвердил, что Израиль и террористы ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня и освобождении заложников.
  • Утром 16 января офис премьер-министра Израиля сообщил, что палестинское исламское движение ХАМАС отказалось поддерживать ряд соглашений о прекращении огня в Секторе Газа и срывает процесс освобождения заложников.

ИзраильХАМАС
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