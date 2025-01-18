Правительство Израиля одобрило соглашение с ХАМАС: прекращение огня в Газе вступает в силу в воскресенье

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху председательствует на созыве кабинета безопасности 17 января 2025 года в Западном Иерусалиме. Фото: Getty Images

Кабинет министров Израиля одобрил соглашение с палестинской боевой группировкой ХАМАС о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа.

Источник: сайт правительства Израиля, Reuters

Детали: Поздно вечером в пятницу, 17 января, после заседания, длившегося более шести часов, правительство ратифицировало соглашение, которое может проложить путь к прекращению 15-месячной войны в палестинском анклаве, подконтрольном ХАМАС.

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Дословно: "Правительство утвердило план возвращения похищенных. План освобождения заложников вступит в силу в воскресенье, 19 января 2025 года".

Детали: Согласно договору, на первом этапе будут освобождены 33 израильских заложника, среди которых женщины, дети, мужчины старше 50 лет и раненые. Также будет освобождено более 700 палестинских заключенных, в том числе 275 человек, которых обвиняют в убийстве израильтян. Кроме того, будет освобождена тысяча палестинцев, задержанных во время войны, но не причастных к атакам 7 октября.

Также в Сектор Газа будет доставлена гуманитарная помощь, в частности 600 грузовиков с гуманитарной помощью и 50 бензовозов, а также 200 тысяч палаток и 60 тысяч мобильных домов для перемещенных лиц.

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Соглашение предусматривает, что Катар, Египет и США будут выступать гарантами выполнения соглашения.

На шестнадцатый день перемирия Израиль и ХАМАС начнут переговоры по второму этапу соглашения, который предусматривает освобождение остальных заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск из Газы.

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