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Россия атаковала Киев баллистикой: трое погибших

Иван ДьяконовСуббота, 18 января 2025, 07:06
Россия атаковала Киев баллистикой: трое погибших
фото: ГСЧС

В результате российской баллистической атаки на Киев утром погибли три человека, еще трое пострадавших. В городе зафиксировано возгорание, падение обломков и повреждение объектов инфраструктуры, в частности станции метро "Лукьяновская".

Источник: Воздушные Силы, мэр Киева Виталий Кличко, начальник КГВА Тимур Ткаченко

Детали: В 05:50 в городе объявили воздушную тревогу.

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По словам Кличко, в результате атаки произошло возгорание нежилого здания в Шевченковском районе, а также повреждение жилых домов. В Деснянском районе зафиксировано падение обломков.

Прямая речь Ткаченко: "По оперативным данным в Шевченковском районе в результате вражеской атаки 1 погибший".

Обновлено: Позже Ткаченко сообщил, что количество погибших в Шевченковском районе возросло до трех.

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Дословно Кличко: "Также в Шевченковском районе выбило окна и есть задымление в подъезде жилого дома.

Повреждены и стеклянные элементы входа на станцию метро "Лукьяновская". Ее сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции.

Фото: соцмережі
Фото c Facebook Natasya Nagorna

В Шевченковском районе также поврежден трубопровод водоснабжения".

Фото: соцмережі
Фото c Facebook Natasya Nagorna

Обновлено: В 07:05 утра Ткаченко снова сообщил об увеличении числа пострадавших. Эта информация оказалась ошибочной

Фото: соцмережі
Фото c Facebook Natasya Nagorna

Предыстория:

  • В 04:57 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за российских ударных беспилотников, а в 05:46 – отбой - через російські ударні безпілотники. . Взрывы прогремели через несколько минут после отбоя.

Киевжертвы
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