Россия атаковала Киев баллистикой: трое погибших
В результате российской баллистической атаки на Киев утром погибли три человека, еще трое пострадавших. В городе зафиксировано возгорание, падение обломков и повреждение объектов инфраструктуры, в частности станции метро "Лукьяновская".
Источник: Воздушные Силы, мэр Киева Виталий Кличко, начальник КГВА Тимур Ткаченко
Детали: В 05:50 в городе объявили воздушную тревогу.
По словам Кличко, в результате атаки произошло возгорание нежилого здания в Шевченковском районе, а также повреждение жилых домов. В Деснянском районе зафиксировано падение обломков.
Прямая речь Ткаченко: "По оперативным данным в Шевченковском районе в результате вражеской атаки 1 погибший".
Обновлено: Позже Ткаченко сообщил, что количество погибших в Шевченковском районе возросло до трех.
Дословно Кличко: "Также в Шевченковском районе выбило окна и есть задымление в подъезде жилого дома.
Повреждены и стеклянные элементы входа на станцию метро "Лукьяновская". Ее сейчас закрывают на вход и выход. Поезда следуют без остановки на станции.
В Шевченковском районе также поврежден трубопровод водоснабжения".
Обновлено: В 07:05 утра Ткаченко снова сообщил об увеличении числа пострадавших. Эта информация оказалась ошибочной.
Предыстория:
- В 04:57 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за российских ударных беспилотников, а в 05:46 – отбой - через російські ударні безпілотники. . Взрывы прогремели через несколько минут после отбоя.