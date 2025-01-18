В МОУ заперечили "погіршення стосунків" Умєрова з директоркою АОЗ: Лише професійні критерії

У Міністерстві оборони запевняють, що у їхній структурі всі службові взаємодії базуються винятково на професійних принципах, тож робочі відносини Рустема Умєрова з керівниками підрозділів, включно з директором Агенції оборонних закупівель, не можуть мати особистого характеру.

Джерело: пресслужба Міноборони у коментарі "Українській правді"

Деталі: Так у МОУ відреагували на слова директорки АОЗ Марини Безрукової, що через скандальні неякісні 120-мм міни у неї "почали погіршуватися" стосунки з Рустемом Умєровим.

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У МОУ запевняють, що міністр оборони "керується виключно інтересами Збройних сил України та результативністю підрозділів, що входять до складу міністерства".

Дослівно: "Будь-які припущення чи заяви про "погіршення" стосунків між керівниками недоречні.

Ефективність роботи кожного співробітника оцінюється за чіткими критеріями та KPI, що визначають здатність виконувати службові обов’язки та досягати конкретних результатів.

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Головним показником для оцінки роботи є забезпечення військових якісним озброєнням і технікою в необхідні терміни. У цьому контексті увага міністра зосереджена не на особистих взаєминах, а на результатах, які впливають на обороноздатність країни".

Передісторія: