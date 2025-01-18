В МОУ отрицают "ухудшение отношений" Умерова с директором АОЗ: Только профессиональные критерии
В Министерстве обороны уверяют, что в их структуре все служебные взаимодействия базируются исключительно на профессиональных принципах, поэтому рабочие отношения Рустема Умєрова с руководителями подразделений, включая директора Агентства оборонных закупок, не могут иметь личного характера.
Источник: пресс-служба Минобороны в комментарии "Украинской правде"
Детали: Так в МОУ отреагировали на слова директора АОЗ Марины Безруковой, что из-за скандальных некачественных 120-мм мин у нее "начали ухудшаться" отношения с Рустемом Умеровым.
В МОУ уверяют, что министр обороны "руководствуется исключительно интересами Вооруженных сил Украины и результативностью подразделений, входящих в состав министерства".
Дословно: "Любые предположения или заявления об "ухудшении" отношений между руководителями неуместны.
Эффективность работы каждого сотрудника оценивается по четким критериям и KPI, определяющим способность выполнять служебные обязанности и достигать конкретных результатов.
Главным показателем для оценки работы является обеспечение военных качественным вооружением и техникой в необходимые сроки. В этом контексте внимание министра сосредоточено не на личных взаимоотношениях, а на результатах, которые влияют на обороноспособность страны".
Предыстория:
- Безрукова стала главой "Агентства оборонных закупок" в январе 2024 года. В конце недели у нее заканчивается контракт.
- В ноябре Министерство обороны заявило, что "активно расследует" причины поставки некачественных 120-миллиметровых мин на фронт.