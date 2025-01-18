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В МОУ отрицают "ухудшение отношений" Умерова с директором АОЗ: Только профессиональные критерии

Валентина РоманенкоСуббота, 18 января 2025, 17:47
В МОУ отрицают ухудшение отношений Умерова с директором АОЗ: Только профессиональные критерии
Безрукова и Умеров. фото из Facebook министра

В Министерстве обороны уверяют, что в их структуре все служебные взаимодействия базируются исключительно на профессиональных принципах, поэтому рабочие отношения Рустема Умєрова с руководителями подразделений, включая директора Агентства оборонных закупок, не могут иметь личного характера.

Источник: пресс-служба Минобороны в комментарии "Украинской правде"

Детали: Так в МОУ отреагировали на слова директора АОЗ Марины Безруковой, что из-за скандальных некачественных 120-мм мин у нее "начали ухудшаться" отношения с Рустемом Умеровым.

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В МОУ уверяют, что министр обороны "руководствуется исключительно интересами Вооруженных сил Украины и результативностью подразделений, входящих в состав министерства".

Дословно: "Любые предположения или заявления об "ухудшении" отношений между руководителями неуместны.

Эффективность работы каждого сотрудника оценивается по четким критериям и KPI, определяющим способность выполнять служебные обязанности и достигать конкретных результатов.

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Главным показателем для оценки работы является обеспечение военных качественным вооружением и техникой в необходимые сроки. В этом контексте внимание министра сосредоточено не на личных взаимоотношениях, а на результатах, которые влияют на обороноспособность страны".

Предыстория:

  • Безрукова стала главой "Агентства оборонных закупок" в январе 2024 года. В конце недели у нее заканчивается контракт.
  • В ноябре Министерство обороны заявило, что "активно расследует" причины поставки некачественных 120-миллиметровых мин на фронт.

Минобороныскандал
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