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Россияне продвинулись в Харьковской, Луганской и Донецкой областях – DeepState

Иван ДьяконовВторник, 21 января 2025, 00:58
Россияне продвинулись в Харьковской, Луганской и Донецкой областях – DeepState
Карта: DeepState

В ночь на 21 января аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских войск в ряде населенных пунктов в Харьковской и Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: По информации DeepState, противник продолжает оккупировать территории в Донецкой области. Российские войска достигли определенного успеха у населенных пунктов Великая Новоселка, Успеновка и Славянка.

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В Луганской области россияне продвинулись возле населенного пункта Надежда. На Харьковщине враг продвинулся в Двуречной.

Предыстория:

  • Российские оккупанты пытаются захватить Большую Новоселку, что в Донецкой области, захватчики пытаются перерезать дорогу из Зеленого Поля и захватить населенный пункт без боев в застройке.
  • Российская армия обходит Покровск с юга и приближается к Днепропетровщине. Сейчас россияне движутся в направлении населенных пунктов Котлино и Удачное, расположенных на трассе Межевая-Покровск. 
  • Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортиця" Виктор Трегубов сообщил, что неподалеку Покровска Донецкой области оккупанты, у которых есть превосходящие силы и ресурсы, ведут активные наступательные действия, хотят захватить близлежащие села, чтобы взять в частичное окружение Покровск.
  • Глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил об усилении обстрелов города российскими войсками. По словам Добряка, российские войска находятся на расстоянии менее трех километров от города.
  • В Торецке Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Враг использует тактику "выжженной земли", пытаясь уничтожить городскую инфраструктуру и позиции украинских военных.

оккупациявойнаДонецкая областьХарьковская область
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