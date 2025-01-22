Трамп закликав Путіна укласти угоду для припинення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп закликав правителя Росії Володимира Путіна укласти угоду, щоб припинити війну в Україні. Трамп підкреслив, що продовження конфлікту руйнує Росію, завдаючи їй значних економічних і людських втрат.

Джерело: CNN, посилаючись на коментарі Трампа під час розмови з журналістами у Білому домі

Пряма мова: "Він повинен укласти угоду. Я думаю, що він руйнує Росію, не укладаючи угоду".

Реклама:

Деталі: Трамп зазначив, що продовження конфлікту завдає значної шкоди Росії. Він підкреслив економічні проблеми, зокрема інфляцію, яка наближається до 10%.

"Я думаю, що у Росії будуть великі проблеми. Погляньте на їхню економіку. Подивіться на їхню інфляцію", – сказав він.

Він також побіжно згадав про втрати Росії у війні.

РЕКЛАМА:

Трамп зокрема повідомив про плани зустрітися з Путіним для обговорення шляхів завершення конфлікту, зазначивши, що деталі зустрічі наразі узгоджуються.

"Це може бути дуже скоро", – сказав він. "Війна між Україною та Росією ніколи не повинна була розпочатися", – додав Трамп.

"Він не може бути в захваті, – сказав Трамп про Путіна. "У нього справи йдуть не дуже добре. Я маю на увазі, що він мучиться... він не дуже добре виглядає... Я думаю, що він був би дуже радий закінчити цю війну", – додав він.

Трамп повідомив, що президент України Володимир Зеленський сказав йому, що хоче укласти угоду, за умови, що це призведе до стійкого припинення війни, яке буде прийнятним для України.

Пряма мова: "Зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю, чи хоче Путін. Можливо, ні. Я не знаю".

Дослівно: "Раніше, під час своєї передвиборчої президентської кампанії, як Трамп, так і віце-президент Джей-Ді Венс висловлювали скептицизм щодо подальшої підтримки Сполученими Штатами України, часто вказуючи на те, що Україна повинна погодитися на перемир'я з Росією, попри втрату частини своїх територій".

Передісторія: