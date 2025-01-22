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Трамп призвал Путина заключить соглашение для прекращения войны в Украине

Иван ДьяконовСреда, 22 января 2025, 02:17
Трамп призвал Путина заключить соглашение для прекращения войны в Украине
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп призвал правителя России Владимира Путина заключить соглашение, чтобы прекратить войну в Украине. Трамп подчеркнул, что продолжение конфликта разрушает Россию, нанося ей значительные экономические и человеческие потери.

Источник: CNN, ссылаясь на комментарии Трампа во время разговора с журналистами в Белом доме

Прямая речь: "Он должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку".

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Детали: Трамп отметил, что продолжение конфликта наносит значительный ущерб России. Он подчеркнул экономические проблемы, в частности инфляцию, которая приближается к 10%.

"Я думаю, что у России будут большие проблемы. Посмотрите на их экономику. Посмотрите на их инфляцию", – сказал он.

Он также вскользь упомянул о потерях России в войне.

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Трамп в частности сообщил о планах встретиться с Путиным для обсуждения путей завершения конфликта, отметив, что детали встречи пока согласовываются.

"Это может быть очень скоро", – сказал он. "Война между Украиной и Россией никогда не должна была начаться", – добавил Трамп. 

"Он не может быть в восторге, – сказал Трамп о Путине. "У него дела идут не очень хорошо. Я имею в виду, что он мучается... он не очень хорошо выглядит... Я думаю, что он был бы очень рад закончить эту войну", – добавил он.

Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский сказал ему, что хочет заключить соглашение, при условии, что это приведет к устойчивому прекращению войны, которое будет приемлемым для Украины. 

Прямая речь: "Зеленский хочет заключить соглашение. Я не знаю, хочет ли Путин. Возможно, нет. Я не знаю".

Дословно: "Ранее, во время своей предвыборной президентской кампании, как Трамп, так и вице-президент Джей-Ди Вэнс выражали скептицизм относительно дальнейшей поддержки Соединенными Штатами Украины, часто указывая на то, что Украина должна согласиться на перемирие с Россией, несмотря на потерю части своих территорий".

Предыстория: 

  • Правитель России Владимир Путин заявил о своей готовности к переговорам с Соединенными Штатами по войне в Украине, однако выдвинул ультимативное требование – полную капитуляцию Украины.
  • Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что достижение мира является приоритетом для администрации президента Дональда Трампа, но этот процесс будет сложным и потребует значительных уступок с обеих сторон.
  • В последнее время в команде Трампа признали, что эта задача намного сложнее, и ее решение может занять месяцы.
  • Во время предвыборной кампании Трамп любил хвастаться обещаниями, что ему удастся заключить мирное соглашение между Россией и Украиной за 24 часа. Теперь он признал, что это сложнее, чем он показывал. 
  • Президент Франции Эмманюэль Макрон предостерег, что полномасштабная война России против Украины не закончится "завтра или послезавтра", несмотря на обещания президента США Дональда Трампа.

переговорыТрампПутинУкраина
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