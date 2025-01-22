Міноборони допустило до використання у війську новий вітчизняний БпЛА-розвідник Poseidon
Міністерство оборони кодифікувало та дозволило використовувати в підрозділах Сил оборони розвідувальний авіаційний безпілотник Poseidon.
Джерело: Міністерство оборони
Дослівно: "Комплекс призначений для виконання низки спеціальних завдань. Літальні апарати комплексу мають електродвигуни та сучасну навігаційну систему. Він виконує завдання при температурі від -20 °С до +45 °С, навіть, під час сильного вітру".
Деталі: В оборонному відомстві підкреслили, що заряду акумулятора БпЛА вистачає на кілька годин безперервної роботи. Poseidon здатен набирати значну висоту, завдяки чому перебуватиме поза зоною вогневого ураження більшості засобів противника.
Нагадаємо:
- У грудні українське оборонне відомство кодифікувало та допустило до постачання військовим підрозділам вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Щедрик", який може стежити за ворогом вдень і вночі.
- Міноборони дозволило використовувати українським військам роботизовану платформу "Равлик".
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