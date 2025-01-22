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Міноборони допустило до використання у війську новий вітчизняний БпЛА-розвідник Poseidon

Українська правдаСереда, 22 січня 2025, 10:50
Міноборони допустило до використання у війську новий вітчизняний БпЛА-розвідник Poseidon
Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало та дозволило використовувати в підрозділах Сил оборони розвідувальний авіаційний безпілотник Poseidon.

Джерело: Міністерство оборони 

Дослівно: "Комплекс призначений для виконання низки спеціальних завдань. Літальні апарати комплексу мають електродвигуни та сучасну навігаційну систему. Він виконує завдання при температурі від -20 °С до +45 °С, навіть, під час сильного вітру". 

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Деталі: В оборонному відомстві підкреслили, що заряду акумулятора БпЛА вистачає на кілька годин безперервної роботи. Poseidon здатен набирати значну висоту, завдяки чому перебуватиме поза зоною вогневого ураження більшості засобів противника.

Нагадаємо: 

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МіноборонибезпілотникиУкраїна
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