Минобороны допустило к использованию в войске новый отечественный БпЛА-разведчик Poseidon

Министерство обороны кодифицировало и позволило использовать в подразделениях Сил обороны разведывательный авиационный беспилотник Poseidon.

Источник: Министерство обороны

Дословно: "Комплекс предназначен для выполнения ряда специальных задач. Летательные аппараты комплекса имеют электродвигатели и современную навигационную систему. Он выполняет задачи при температуре от -20 °С до +45 °С, даже во время сильного ветра".

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Детали: В оборонном ведомстве подчеркнули, что заряда аккумулятора БпЛА хватает на несколько часов непрерывной работы. Poseidon способен набирать значительную высоту, благодаря чему будет находиться вне зоны огневого поражения большинства средств противника.

Напомним:

В декабре украинское оборонное ведомство кодифицировало и допустило к поставке военным подразделениям отечественный беспилотный авиационный комплекс "Щедрик", который может следить за врагом днем и ночью.

Минобороны разрешило использовать украинским войскам роботизированную платформу "Равлик".

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