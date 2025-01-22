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Минобороны допустило к использованию в войске новый отечественный БпЛА-разведчик Poseidon

Украинская правдаСреда, 22 января 2025, 10:50
Минобороны допустило к использованию в войске новый отечественный БпЛА-разведчик Poseidon
Фото: Минобороны

Министерство обороны кодифицировало и позволило использовать в подразделениях Сил обороны разведывательный авиационный беспилотник Poseidon.

Источник: Министерство обороны 

Дословно: "Комплекс предназначен для выполнения ряда специальных задач. Летательные аппараты комплекса имеют электродвигатели и современную навигационную систему. Он выполняет задачи при температуре от -20 °С до +45 °С, даже во время сильного ветра". 

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Детали: В оборонном ведомстве подчеркнули, что заряда аккумулятора БпЛА хватает на несколько часов непрерывной работы. Poseidon способен набирать значительную высоту, благодаря чему будет находиться вне зоны огневого поражения большинства средств противника.

Напомним: 

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МинобороныбеспилотникиУкраина
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