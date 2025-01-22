У МЗС РФ заявили, що за Трампа з'явилося "невелике вікно можливостей" для домовленостей зі США
Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що з приходом до влади нового президента США Дональда Трампа Москва побачила, що є "невелике вікно можливостей" для домовленостей.
Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на виступ представника РФ в Інституті США і Канади Росакадемії наук 22 січня
Пряма мова Рябкова: "Ми не можемо нічого сказати на сьогодні про ступінь договороздатності адміністрації, яка прийшла, але все ж таки: порівняно з безнадією в усіх аспектах колишнього господаря Білого дому (Джо Байдена – ред.), на сьогодні є, нехай і невелике, але вікно можливостей".
Деталі: Він додав, що зараз "важливо розуміти, з чим і з ким доведеться мати справу, як краще вибудовувати відносини з Вашингтоном, як максимізувати можливості, мінімізувати ризики".
"Напевно, ми спостерігатимемо посилення внутрішньоамериканських непорозумінь і, напевно, навіть розборок. Як ця ситуація вплине на контури зовнішньополітичного курсу США, теж питання, що потребує пильної уваги", – сказав представник МЗС Росії.
Він вважає, що майбутній період у російсько-американських і міжнародних відносинах "буде пов'язаний не просто зі значною кількістю викликів, а зі збільшеним темпом змін і високим ступенем непередбачуваності та слабкої прогнозованості".
Передісторія:
- Президент США Дональд Трамп заявив, що розгляне можливість введення додаткових санкцій проти Росії, оскільки її війна проти України наближається до своєї третьої річниці.
- У перший день свого президентства Дональд Трамп заявив, що Путін руйнує Росію, не завершуючи війну.
- Правитель РФ Володимир Путін, вітаючи Трампа із вступом на посаду президента США, заявив, що готовий до діалогу щодо розв’язаної ним війни проти України, але при цьому продовжував висувати ультимативну вимогу – повну капітуляцію України.
- Володимир Зеленський, вітаючи нового президента США, наголосив, що політика Трампа "мир через силу" дає можливість зміцнити американське лідерство і "домогтися довгострокового і справедливого миру".
- На Всесвітньому економічному форумі у Давосі 21 січня Зеленський наголосив, що Україна прагне завершити вбивчу війну, яку розв'язала Росія, але не просто швидко, а головне – справедливо.