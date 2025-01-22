У МЗС РФ заявили, що за Трампа з'явилося "невелике вікно можливостей" для домовленостей зі США

Заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що з приходом до влади нового президента США Дональда Трампа Москва побачила, що є "невелике вікно можливостей" для домовленостей.

Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на виступ представника РФ в Інституті США і Канади Росакадемії наук 22 січня

Пряма мова Рябкова: "Ми не можемо нічого сказати на сьогодні про ступінь договороздатності адміністрації, яка прийшла, але все ж таки: порівняно з безнадією в усіх аспектах колишнього господаря Білого дому (Джо Байдена – ред.), на сьогодні є, нехай і невелике, але вікно можливостей".

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Деталі: Він додав, що зараз "важливо розуміти, з чим і з ким доведеться мати справу, як краще вибудовувати відносини з Вашингтоном, як максимізувати можливості, мінімізувати ризики".

"Напевно, ми спостерігатимемо посилення внутрішньоамериканських непорозумінь і, напевно, навіть розборок. Як ця ситуація вплине на контури зовнішньополітичного курсу США, теж питання, що потребує пильної уваги", – сказав представник МЗС Росії.

Він вважає, що майбутній період у російсько-американських і міжнародних відносинах "буде пов'язаний не просто зі значною кількістю викликів, а зі збільшеним темпом змін і високим ступенем непередбачуваності та слабкої прогнозованості".

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