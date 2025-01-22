В МИД РФ заявили, что при Трампе появилось "небольшое окно возможностей" для договоренностей с США

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что с приходом ко власти нового президента США Дональда Трампа Москва увидела, что есть "небольшое окно возможностей" для договоренностей.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на выступление представителя РФ в Институте США и Канады Росакадемии наук 22 января

Прямая речь Рябкова: "Мы не можем ничего сказать на сегодня о степени договороспособности пришедшей администрации, но все же: по сравнению с безнадежностью во всех аспектах прежнего хозяина Белого дома (Джо Байдена – ред.), на сегодня есть, пусть и небольшое, но окно возможностей".

Реклама:

Детали: Он добавил, что сейчас "важно понимать, с чем и с кем придется иметь дело, как лучше выстраивать отношения с Вашингтоном, как максимизировать возможности, минимизировать риски".

"Наверное, мы будем наблюдать усиление внутриамериканских трений и, наверное, даже разборок. Как эта ситуация повлияет на контуры внешнеполитического курса США, тоже вопрос, требующий пристального внимания", – сказал представитель МИД России.

Он считает, что предстоящий период в российско-американских и международных отношениях "будет сопряжен не просто с значительным количеством вызовов, но с возросшим темпом перемен и высокой степенью непредсказуемости и слабой прогнозируемости".

РЕКЛАМА:

Предыстория: