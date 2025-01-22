Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В МИД РФ заявили, что при Трампе появилось "небольшое окно возможностей" для договоренностей с США

Ирина БалачукСреда, 22 января 2025, 13:09
В МИД РФ заявили, что при Трампе появилось небольшое окно возможностей для договоренностей с США
Президент США Дональд Трамп. Фото из Facebook

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что с приходом ко власти нового президента США Дональда Трампа Москва увидела, что есть "небольшое окно возможностей" для договоренностей.  

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на выступление представителя РФ в Институте США и Канады Росакадемии наук 22 января

Прямая речь Рябкова: "Мы не можем ничего сказать на сегодня о степени договороспособности пришедшей администрации, но все же: по сравнению с безнадежностью во всех аспектах прежнего хозяина Белого дома (Джо Байдена – ред.), на сегодня есть, пусть и небольшое, но окно возможностей".

Реклама:

Детали: Он добавил, что сейчас "важно понимать, с чем и с кем придется иметь дело, как лучше выстраивать отношения с Вашингтоном, как максимизировать возможности, минимизировать риски".

"Наверное, мы будем наблюдать усиление внутриамериканских трений и, наверное, даже разборок. Как эта ситуация повлияет на контуры внешнеполитического курса США, тоже вопрос, требующий пристального внимания", – сказал представитель МИД России.

Он считает, что предстоящий период в российско-американских и международных отношениях "будет сопряжен не просто с значительным количеством вызовов, но с возросшим темпом перемен и высокой степенью непредсказуемости и слабой прогнозируемости".

РЕКЛАМА:

Предыстория:

РосcияСШАдипломатические отношения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
ОбновленоМэр Харькова сообщил о прилете и масштабном пожаре в одном из районов города
В Киеве демонтировали памятник Павлову
МИД считает нелегитимными "выборы" в Беларуси: политическое шоу одного человека
Зеленский о мобилизации: Если половина армии пойдет домой, надо было в первый день сдаваться
видеоЭкс-главу Броварской РГА оштрафовали за пьяное ДТП с пострадавшими. Прокуратура подает апелляцию
Будут ли продавать Киево-Могилянскую академию? В МОН ответили
Все новости...
Росcия
РосСМИ: Россия готовится подать газ в Приднестровье через Турцию с февраля
Посланнику Трампа в Украине будет трудно достичь хоть какого-то мирного соглашения – WSJ
В НАТО считают, что у РФ пока нет потенциала для большого прорыва на фронте
Последние новости
02:30
СМИ: Минюст США уволил юристов, работавших над делом Трампа о штурме Капитолия
01:32
Рязанский НПЗ в России приостановил работу после атаки дронов – Reuters
00:58
На Киевщине силы ПВО работают по вражеским дронам
00:42
ОбновленоМэр Харькова сообщил о прилете и масштабном пожаре в одном из районов города
00:30
В Бельгии предпримут последнюю попытку для формирования коалиционного правительства
00:08
В Сумах прогремела серия взрывов – СМИ
23:57
Новости экономики 27 января: продление санкций, средства от вылова рыбы, рост госдолга
23:46
Бизнес-омбудсмен рассказал, как преодолеть коррупцию на таможне
23:29
В Киеве демонтировали памятник Павлову
23:08
"Папа у нас – тыл". Как мама и дочь служат в бригаде "Хартия"
Все новости...
Реклама:
Реклама: