Суд отправил под стражу экс-командира 155 бригады

Суд избрал меру пресечения экс-командиру 155-й механизированной бригады "Анна Киевская" Дмитрию Рюмшину: содержание под стражей с альтернативой залога в 90 миллионов гривен.

Источник: "Суспільне", hromadske

Детали: Следствие утверждает, что он допустил массовое СЗЧ подчиненных, отдельные случаи произошли на территории ЕС.

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Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины задержали Рюмшина 20 января.

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