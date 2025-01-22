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Суд отправил под стражу экс-командира 155 бригады

Татьяна ОлейникСреда, 22 января 2025, 19:46
Суд отправил под стражу экс-командира 155 бригады
Задержание Рюмшина. Фото: сбуФото: сбу

Суд избрал меру пресечения экс-командиру 155-й механизированной бригады "Анна Киевская" Дмитрию Рюмшину: содержание под стражей с альтернативой залога в 90 миллионов гривен.

Источник: "Суспільне", hromadske

Детали: Следствие утверждает, что он допустил массовое СЗЧ подчиненных, отдельные случаи произошли на территории ЕС.

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Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины задержали Рюмшина 20 января.

Предыстория:

  • Журналист Юрий Бутусов сообщил о фактах ненадлежащего формирования и обеспечения новосозданной 155 механизированной бригады, а ГБР заявило о расследовании фактов дезертирства и превышения полномочий.
  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что уделил внимание наращиванию возможностей подразделения беспилотных систем 155 механизированной бригады, а также "проблемным вопросам, которые необходимо решить".
  • Представители французской армии подтвердили факты дезертирства среди украинских военных, проходивших обучение.
  • Генеральный штаб 7 января заявил, что 155 Отдельная механизированная бригада "Анна Киевская" выполняет боевые задачи возле Покровска в полном составе, ее усилили беспилотниками и предоставили дополнительную комплектацию.

суд
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