В этом году КНДР передаст россиянам не менее 150 баллистических ракет и артиллерию – Буданов

Северная Корея в 2025 году планирует передать россиянам не менее 150 баллистических ракет малой дальности KN-23, а также артиллерийские снаряды и системы.

Источник: интервью начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова The War Zone

Прямая речь Буданова: "Артиллерия используется для поддержки как северокорейских, так и российских операций, тогда как ракеты предназначены только для российских целей".

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Детали: Буданов сообщил, что за последние три месяца Северная Корея передала России примерно 120 самоходных артиллерийских установок М1989 "Коксан" калибром 170 мм и 120 реактивных систем залпового огня М-1991 калибром 240 мм. Ожидается, что в будущем КНДР отправит россиянам по меньшей мере такое же количество этой техники.

Отдельно глава ГУР отметил возможность получения россиянами северокорейских баллистических ракет KN-23, которые уже ранее поступали на вооружение армии Путина.

"Большинство этого оружия или используется против войск Украины, или для обучения в России", – отметил Буданов.

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Начальник украинской разведки отметил, что КНДР может дополнительно направить в Курскую область в 2025 году подкрепление в виде пехоты.

"Мы не ожидаем, что увидим много новых наземных войск. Они (военные КНДР – ред.) как биологические роботы", – подчеркнул он.

Предыстория:

В декабре разведка Южной Кореи заявила, что Северная Корея, похоже, готовится развернуть дополнительные войска и военную технику в России, возможно, включая беспилотники-камикадзе, в поддержку войны Москвы против Украины.

Позже посол США при НАТО Джулиан Смит сообщила, что Северная Корея поставила в Россию более тысячи контейнеров с боеприпасами.

Аналитики Института изучения войны сообщили, что новые группировки солдат КНДР, которые прибудут в Курскую область, будут нести потери, которые могут достичь от 30 до 45 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно.

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