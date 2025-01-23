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В этом году КНДР передаст россиянам не менее 150 баллистических ракет и артиллерию – Буданов

Украинская правдаЧетверг, 23 января 2025, 10:04
В этом году КНДР передаст россиянам не менее 150 баллистических ракет и артиллерию – Буданов
Фото: Getty Images

Северная Корея в 2025 году планирует передать россиянам не менее 150 баллистических ракет малой дальности KN-23, а также артиллерийские снаряды и системы. 

Источник: интервью начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова The War Zone 

Прямая речь Буданова: "Артиллерия используется для поддержки как северокорейских, так и российских операций, тогда как ракеты предназначены только для российских целей".

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Детали: Буданов сообщил, что за последние три месяца Северная Корея передала России примерно 120 самоходных артиллерийских установок М1989 "Коксан" калибром 170 мм и 120 реактивных систем залпового огня М-1991 калибром 240 мм. Ожидается, что в будущем КНДР отправит россиянам по меньшей мере такое же количество этой техники. 

Отдельно глава ГУР отметил возможность получения россиянами северокорейских баллистических ракет KN-23, которые уже ранее поступали на вооружение армии Путина.

"Большинство этого оружия или используется против войск Украины, или для обучения в России", – отметил Буданов.

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Начальник украинской разведки отметил, что КНДР может дополнительно направить в Курскую область в 2025 году подкрепление в виде пехоты. 

"Мы не ожидаем, что увидим много новых наземных войск. Они (военные КНДР – ред.) как биологические роботы", – подчеркнул он.

Предыстория:

  • В декабре разведка Южной Кореи заявила, что Северная Корея, похоже, готовится развернуть дополнительные войска и военную технику в России, возможно, включая беспилотники-камикадзе, в поддержку войны Москвы против Украины.
  • Позже посол США при НАТО Джулиан Смит сообщила, что Северная Корея поставила в Россию более тысячи контейнеров с боеприпасами.
  • Аналитики Института изучения войны сообщили, что новые группировки солдат КНДР, которые прибудут в Курскую область, будут нести потери, которые могут достичь от 30 до 45 тысяч убитыми и ранеными ежемесячно.

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БудановКНДРроссийско-украинская война
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