У справі нардепки Кормишкіної підозру отримав також її чоловік

У справі про незаконне збагачення народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Кормишкіної повідомлено про підозру ще одній особі – її чоловікові , який намагався легалізувати її майно.

Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Інтерфакс-Україна

Деталі: За даними САП, 23 січня детектив Національного антикорупційного бюро повідомив про підозру в легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та декларуванні недостовірної інформації колишньому депутату облради – чоловікові народної обраниці.

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Як встановило слідство, у 2021-2022 роках депутатка отримала у власність активи на суму понад 20 млн грн, які перевищують її офіційні доходи. На той момент депутат обласної ради та цивільний чоловік нардепки для приховання джерела походження майна та надання йому вигляду законності вчинив низку правочинів та фінансових операцій з цими коштами.

Це дало змогу через юридичну особу придбати будинок поблизу Одеси, в якому після набуття права власності й проживало подружжя.

Крім того, як і його дружина, чоловік не відобразив у декларації за 2023 рік відомостей про цей будинок.

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Дії чоловіка кваліфіковано за статтями Кримінального кодексу, які передбачають до 8 років в'язниці з конфіскацією майна.

У повідомленні не зазначено імен фігурантів, але деталі справи вказують на нардепку від "Слуги народу" Ірину Кормишкіну (раніше – Аллахвердієва).

За даними ЗМІ, 2023 року тоді ще Аллахвердієва вийшла заміж за депутата Миколаївської облради Юрія Кормишкіна й змінила прізвище. Кормишкін – власник агрохолдингу "ПАЕК".

Що передувало: