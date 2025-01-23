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В деле нардепа Кормышкиной подозрение получил также ее муж

Евгений КизиловЧетверг, 23 января 2025, 19:41
В деле нардепа Кормышкиной подозрение получил также ее муж
Юрий и Ирина Кормышкины. Фото: Юрий Кормышкин / Facebook

В деле о незаконном обогащении народного депутата от "Слуги народа" Ирины Кормышкиной сообщено о подозрении еще одному лицу – ее мужу, который пытался легализовать ее имущество.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура и Интерфакс-Украина

Детали: По данным САП, 23 января детектив Национального антикоррупционного бюро сообщил о подозрении в легализации имущества, полученного преступным путем, и декларировании недостоверной информации бывшему депутату облсовета - мужу народной избранницы.

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Как установило следствие, в 2021-2022 годах депутат получила в собственность активы на сумму более 20 млн грн, которые превышают ее официальные доходы. На тот момент депутат областного совета и гражданский муж нардепа для сокрытия источника происхождения имущества и придания ему вида законности совершил ряд сделок и финансовых операций с этими средствами.

Это позволило через юридическое лицо приобрести дом вблизи Одессы, в котором после приобретения права собственности и проживали супруги.

Кроме того, как и его жена, муж не отразил в декларации за 2023 год сведений об этом доме.

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Действия мужчины квалифицированы по статьям Уголовного кодекса, которые предусматривают до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

В сообщении не указаны имена фигурантов, но детали дела указывают на нардепа от "Слуги народа" Ирину Кормышкину (ранее - Аллахвердиева).

По данным СМИ, в 2023 году тогда еще Аллахвердиева вышла замуж за депутата Николаевского облсовета Юрия Кормышкина и сменила фамилию. Кормышкин – владелец агрохолдинга "ПАЕК".

Что предшествовало:

  • 17 октября правоохранители сообщили Кормышкиной о другом подозрении – в незаконном обогащении на более чем 20 млн грн.
  • После этого, суд избрал депутату меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями определили двух человек: председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамию и председателя Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.
  • В начале января 2025 года НАБУ и САП сообщили Кормышкиной о еще одном подозрении - во внесении недостоверных данных в электронную декларацию об имуществе.

Верховная РадакоррупциякриминалСлуга народа
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