Росіяни розстріляли 6 полонених бійців на Донеччині – ОГП
Російські окупанти на Донеччині розстріляли шістьох українських військовослужбовців, яких захопили в полон. Правоохоронці розпочали розслідування.
Джерело: Офіс генпрокурора
Дослівно: "За попередніми даними, під час штурму позицій українських військ на Донеччині окупанти захопили в полон шістьох військовослужбовців Сил оборони України та у подальшому розстріляли.
Розстріл військовополонених є серйозним порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та класифікується як тяжкий міжнародний злочин.
Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння".
Деталі: Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).
Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що у мережі шириться чергове відео про розстріл російськими військовими беззбройних українських військовополонених.
Дослівно Лубінець: "На відео окупанти власноруч зафіксували власний злочин – розстріл у спину шістьох українських воїнів, які потрапили у полон. Відео обривається, коли на землі лежить сьомий воїн, його доля невідома. Розстріл кожного з тих, хто потрапив у полон, відбувається на очах у інших побратимів. При цьому окупанти наказують їм "лежати та закрити рот", а "оператор" злочину озвучує "Один – мій", а згодом видно, як він випускає низку куль у спину одному з військовополонених".
Що передувало:
- Офіс генпрокурора констатує, що з кожним місяцем зростає кількість розстрілів українських військовополонених. В жовтні-листопаді прокуратура відкрила 13 справ щодо розстрілів 54 українських військовополонених, що становить третину всіх таких проваджень у 2024 році.
- У листопаді 2024 року росіяни роздягнули догола і розстріляли полонених ЗСУ на Покровському напрямку.
- Також російські загарбники розстріляли п’ятьох полонених бійців Збройних сил поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області, розпочато кримінальне провадження.
- Російські військові 23 жовтня протягом тижня захопили у полон та розстріляли шістьох українських бійців.