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Росіяни розстріляли 6 полонених бійців на Донеччині – ОГП

Альона Мазуренко Четвер, 23 січня 2025, 12:13
Росіяни розстріляли 6 полонених бійців на Донеччині – ОГП
Російські окупанти. Фото - Getty Images

Російські окупанти на Донеччині розстріляли шістьох українських військовослужбовців, яких захопили в полон. Правоохоронці розпочали розслідування.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За попередніми даними, під час штурму позицій українських військ на Донеччині окупанти захопили в полон шістьох військовослужбовців Сил оборони України та у подальшому розстріляли.

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Розстріл військовополонених є серйозним порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та класифікується як тяжкий міжнародний злочин.

Наразі проводяться слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння".

Деталі: Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що у мережі шириться чергове відео про розстріл російськими військовими беззбройних українських військовополонених.

Дослівно Лубінець: "На відео окупанти власноруч зафіксували власний злочин – розстріл у спину шістьох українських воїнів, які потрапили у полон. Відео обривається, коли на землі лежить сьомий воїн, його доля невідома. Розстріл кожного з тих, хто потрапив у полон, відбувається на очах у інших побратимів. При цьому окупанти наказують їм "лежати та закрити рот", а "оператор" злочину озвучує "Один – мій", а згодом видно, як він випускає низку куль у спину одному з військовополонених".

Що передувало: 

полоненівійнаОфіс генпрокурора
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