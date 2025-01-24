Низка російських аеропортів призупиняла роботу

На світанку 24 січня в низці російських аеропортів були запроваджені обмеження в роботі.

Джерело: російські ЗМІ та пабліки з посиланням на Росавіацію

Деталі: Обмеження були запроваджені в аеропортах Казані, Нижньокамська, Пензи, Самари та Саратова.

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Про причини обмежень в офіційному повідомленні не йдеться, проте російські пабліки повідомляли, що це пов’язано зі загрозою атаки безпілотників.

Оновлено: Пізніше стало відомо про обмеження в роботі аеропорту Уфи.

О 6:56 (за Києвом - ред.) частина аеропортів відновила роботу.

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Що передувало: Мер столиці Росії Сергій Собянін у ніч на 24 січня заявив про атаку безпілотників на Москву, три московські аеропорти призупиняли роботу.

Перед цим у Росії увечері четверга повідомили про атаку безпілотників у низці областей, зокрема, вибухи лунали поблизу Рязанського НПЗ.