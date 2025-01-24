Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Низка російських аеропортів призупиняла роботу

Ольга Глущенко П'ятниця, 24 січня 2025, 04:32
Низка російських аеропортів призупиняла роботу
ілюстративне фото: baza

На світанку 24 січня в низці російських аеропортів були запроваджені обмеження в роботі.

Джерело: російські ЗМІ та пабліки з посиланням на Росавіацію

Деталі: Обмеження були запроваджені в аеропортах Казані, Нижньокамська, Пензи, Самари та Саратова.

Реклама:

Про причини обмежень в офіційному повідомленні не йдеться, проте російські пабліки повідомляли, що це пов’язано зі загрозою атаки безпілотників.

Оновлено: Пізніше стало відомо про обмеження в роботі аеропорту Уфи.

О 6:56 (за Києвом - ред.) частина аеропортів відновила роботу.

РЕКЛАМА:

Що передувало: Мер столиці Росії Сергій Собянін у ніч на 24 січня заявив про атаку безпілотників на Москву, три московські аеропорти призупиняли роботу.

Перед цим у Росії увечері четверга повідомили про атаку безпілотників у низці областей, зокрема, вибухи лунали поблизу Рязанського НПЗ.

Росіяаеропорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
У Києві демонтували пам’ятник Павлову
МЗС вважає нелегітимними "вибори" в Білорусі: політичне шоу однієї людини
Зеленський про мобілізацію: Якщо половина армії піде додому, треба було у перший день здаватись
відеоЕксголову Броварської РДА оштрафували за п’яне ДТП з постраждалими. Прокуратура подає апеляцію
Чи продаватимуть Києво-Могилянську академію? У МОН відповіли
В ЄС офіційно призупинили безвіз для дипломатів і посадовців Грузії
Усі новини...
Росія
У російській Рязані уразили НПЗ, а в Брянську атакували завод мікроелектроніки – ЦПД  
Трамп звинуватив Росію у крадіжці планів CША щодо гіперзвукових ракет
ЗСУ знешкодили 1 500 окупантів за добу
Останні новини
00:58
На Київщині сили ППО працюють по ворожих дронах
00:42
Мер Харкова повідомив про приліт в одному з районів міста
00:30
У Бельгії зроблять останню спробу для формування коаліційного уряду
00:08
У Сумах пролунала серія вибухів – ЗМІ
23:57
Новини економіки 27 січня: продовження санкцій, кошти від вилову риби, зростання держборгу
23:46
Бізнес-омбудсмен розповів, як подолати корупцію на митниці
23:29
У Києві демонтували пам’ятник Павлову
23:08
"Тато у нас – тил". Як мама й донька служать у бригаді "Хартія"
23:05
Данія на фоні заяв Трампа інвестує $2 млрд в оборону Арктики, включно з Гренландією
22:41
ЗСУ відбили 65 атак росіян на Покровському напрямку – Генштаб
Усі новини...
Реклама:
Реклама: