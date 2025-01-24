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Ряд российских аэропортов приостановала работу

Ольга ГлущенкоПятница, 24 января 2025, 04:32
Ряд российских аэропортов приостановала работу
иллюстративное фото: baza

На рассвете 24 января в ряде российских аэропортов были введены ограничения в работе.

Источник: российские СМИ и паблики со ссылкой на Росавиацию

Детали: Ограничения были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска, Пензы, Самары и Саратова.

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О причинах ограничений в официальном сообщении не говорится, однако российские паблики сообщали, что это связано с угрозой атаки беспилотников.

Обновлено: Позже стало известно об ограничениях в работе аэропорта Уфы.

В 6:56 (по Киеву - ред.) часть аэропортов возобновила работу.

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Что предшествовало: Мэр столицы России Сергей Собянин в ночь на 24 января заявил об атаке беспилотников на Москву, три московских аэропорта приостанавливали работу.

Перед этим в России вечером четверга сообщили об атаке беспилотников в ряде областей, в частности, взрывы раздавались вблизи Рязанского НПЗ.

Росcияаэропорт
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