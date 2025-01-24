DeepState: Російські війська на фронті просунулись у 7 населених пунктах
П'ятниця, 24 січня 2025, 08:28
На початок доби 24 січня російська армія просунулась у 7 населених пунктах у Донецькій, Луганській та Харківській областях.
Джерело: DeepState
Деталі: Окупанти мали успіх у Великій Новосілці, біля Дачного, Удачного, Новоєлизаветівки, Макіївки, Табаївки та Западного.
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Передісторія:
- 23 січня проєкт DeepState повідомляв, що оборонна операція у Нововасилівці Донецької області завершена, бо село окупував ворог.
- В ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що на Новопавлівському напрямку поблизу Великої Новосілки є ризик оперативного оточення українських військ.