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DeepState: Російські війська на фронті просунулись у 7 населених пунктах

Українська правдаП'ятниця, 24 січня 2025, 08:28
DeepState: Російські війська на фронті просунулись у 7 населених пунктах
Фото: скриншот мапи DeepState

На початок доби 24 січня російська армія просунулась у 7 населених пунктах у Донецькій, Луганській та Харківській областях.

Джерело: DeepState

Деталі: Окупанти мали успіх у Великій Новосілці, біля Дачного, Удачного, Новоєлизаветівки, Макіївки, Табаївки та Западного. 

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Передісторія:

  • 23 січня проєкт DeepState повідомляв, що оборонна операція у Нововасилівці Донецької області завершена, бо село окупував ворог.
  • В ОСУВ "Хортиця" повідомляли, що на Новопавлівському напрямку поблизу Великої Новосілки є ризик оперативного оточення українських військ.

російсько-українська війнаокупаціяУкраїна
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