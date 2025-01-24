DeepState: Российские войска на фронте продвинулись в 7 населенных пунктах
Пятница, 24 января 2025, 08:28
На начало суток 24 января российская армия продвинулась в 7 населенных пунктах в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.
Источник: DeepState
Детали: Оккупанты имели успех в Великой Новоселке, у Дачного, Удачного, Новоелизаветовки, Макеевки, Табаевки и Западного.
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Предыстория:
- 23 января проект DeepState сообщал, что оборонительная операция в Нововасильевке Донецкой области завершена, потому что село оккупировал враг.
- В ОСУВ "Хортица" сообщали, что на Новопавловском направлении вблизи Великой Новоселки есть риск оперативного окружения украинских войск.