DeepState: Российские войска на фронте продвинулись в 7 населенных пунктах

На начало суток 24 января российская армия продвинулась в 7 населенных пунктах в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Источник: DeepState

Детали: Оккупанты имели успех в Великой Новоселке, у Дачного, Удачного, Новоелизаветовки, Макеевки, Табаевки и Западного.

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