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DeepState: Российские войска на фронте продвинулись в 7 населенных пунктах

Украинская правдаПятница, 24 января 2025, 08:28
DeepState: Российские войска на фронте продвинулись в 7 населенных пунктах
Фото: скриншот карты DeepState

На начало суток 24 января российская армия продвинулась в 7 населенных пунктах в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

Источник: DeepState

Детали: Оккупанты имели успех в Великой Новоселке, у Дачного, Удачного, Новоелизаветовки, Макеевки, Табаевки и Западного. 

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Предыстория:

  • 23 января проект DeepState сообщал, что оборонительная операция в Нововасильевке Донецкой области завершена, потому что село оккупировал враг.
  • В ОСУВ "Хортица" сообщали, что на Новопавловском направлении вблизи Великой Новоселки есть риск оперативного окружения украинских войск.

российско-украинская войнаоккупацияУкраина
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