Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У російській Рязані уразили НПЗ, а в Брянську атакували завод мікроелектроніки – ЦПД  

Ірина БалачукП'ятниця, 24 січня 2025, 08:33
У російській Рязані уразили НПЗ, а в Брянську атакували завод мікроелектроніки – ЦПД  
Пожежа на НПЗ у російській Рязані після атаки безпілотників. Скриншот з відео з Telegram керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка

Безпілотники атакували стратегічні об’єкти у Росії – зокрема, поцілили по нафтопереробному заводу у Рязані та били по заводу "Кремній", який виготовляє комплектуючі для російської зброї.

Джерело: керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко у Telegram

Пряма мова Коваленка: "У Рязані уражено стратегічні об’єкти РФ, зокрема НПЗ. У Брянську знову атаковано завод "Кремній"".

Реклама:

Деталі: Керівник ЦПД зазначив, атакований НПЗ є одним із ключових в нафтовій промисловості Росії, він забезпечує паливом як цивільних, так і військово-промисловий комплекс РФ.

"(НПЗ – ред.) виробляє паливо для військової техніки, авіаційний гас, дизельне паливо та інші види нафтопродуктів, які використовуються у танках, літаках, кораблях та іншій техніці ЗС РФ", – розповів Коваленко.

РЕКЛАМА:

Завод "Кремній" виготовляє мікроелектроніку для ракетних комплексів, для ЗРК "Панцир", ракет "Іскандер", а також для РЛС, РЕБ та російських БПЛА.

"Мінімум третя атака невідомих дронів на це підприємство", – підсумував Коваленко.

Передісторія:

  • Увечері 23 січня у Росії повідомили про атаку безпілотників у низці областей, зокрема, писали, що вибухи лунали поблизу Рязанського НПЗ.
  • Вранці 24 січня у російському Міноборони заявили, що вночі нібито знищили 121 безпілотник, який атакував 11 областей РФ, столицю Росії Москву та тимчасово окупований Крим.

Росіябезпілотникипожежа
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Буданов попередив про загрозу для існування України, якщо не буде переговорів – джерело
Опитування, надане УП: 50% українців схиляються до компромісу задля припинення війни
Зеленський прибув до Польщі: матиме низку зустрічей і вшанує пам'ять жертв Аушвіца
Угорщина погодилась продовжити санкції проти Росії, але має умову – ЗМІ
Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про невизнання Лукашенка президентом – ЗМІ
фото, доповнено Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Івано-Франківщині – ОВА
Усі новини...
Росія
Трамп звинуватив Росію у крадіжці планів CША щодо гіперзвукових ракет
ЗСУ знешкодили 1 500 окупантів за добу
У Росії заявили про атаку 121 БпЛА на 11 областей РФ, Москву і окупований Крим
Останні новини
14:33
Збитки бюджету Києва на 900 тисяч: фірма-фігурант розслідування УП отримала нову підозру
14:32
У Нідерландах злодії підірвали двері до музею та винесли цінні артефакти, зокрема 2500-річний шолом
13:59
У США жінка прожила понад 2 місяці після пересадки свинячої нирки: це – рекорд
13:43
Україна скоротила зовнішню торгівлю молокопродуктами
13:28
"Шлюб за добу" з нареченою з інвалідністю: на Київщині викрили схему уникнення мобілізації
13:25
Найбільший виробник одягу в Росії закриває фабрики: причини
13:18
Буданов попередив про загрозу для існування України, якщо не буде переговорів – джерело
13:17
Ділові настрої в Німеччині несподівано покращилися в січні
13:16
Вимагає тиснути на Україну: ЗМІ дізналися деталі угорського ультиматуму в ЄС
13:10
Українці за рік витратили десятки мільярдів на авто: у лідерах Toyota, BMW та Mercedes
Усі новини...
Реклама:
Реклама: