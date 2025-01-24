У російській Рязані уразили НПЗ, а в Брянську атакували завод мікроелектроніки – ЦПД  

Пожежа на НПЗ у російській Рязані після атаки безпілотників. Скриншот з відео з Telegram керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка

Безпілотники атакували стратегічні об’єкти у Росії – зокрема, поцілили по нафтопереробному заводу у Рязані та били по заводу "Кремній", який виготовляє комплектуючі для російської зброї.

Джерело: керівник Центру протидії дезінформації при РНБО, лейтенант Андрій Коваленко у Telegram

Пряма мова Коваленка: "У Рязані уражено стратегічні об’єкти РФ, зокрема НПЗ. У Брянську знову атаковано завод "Кремній"".

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Деталі: Керівник ЦПД зазначив, атакований НПЗ є одним із ключових в нафтовій промисловості Росії, він забезпечує паливом як цивільних, так і військово-промисловий комплекс РФ.

Пожежа на НПЗ у російській Рязані після атаки безпілотників. Відео з Telegram керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка pic.twitter.com/U7Z12KPrcP — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 24, 2025

"(НПЗ – ред.) виробляє паливо для військової техніки, авіаційний гас, дизельне паливо та інші види нафтопродуктів, які використовуються у танках, літаках, кораблях та іншій техніці ЗС РФ", – розповів Коваленко.

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Завод "Кремній" виготовляє мікроелектроніку для ракетних комплексів, для ЗРК "Панцир", ракет "Іскандер", а також для РЛС, РЕБ та російських БПЛА.



"Мінімум третя атака невідомих дронів на це підприємство", – підсумував Коваленко.

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